NEOS Nationalrat schreit „Haltet den Dieb!“

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Der Dieb ist gar nicht auf der Flucht, sondern sitzt mit Michael Ludwig sogar in der Landesregierung.“

Wien (OTS) - Dass die Regierung und die Bundesländer die aktuellen Teuerungen mitverursacht haben, kritisierte Nationalrat Gerald Loacker, der Wirtschafts- und Sozialsprecher der NEOS am Mittwoch in einem Statement. Man hätte es bei den Abgaben, Gebühren und den Energiekosten durchaus in der Hand, gehabt, die Preise massiv zu beeinflussen. „Und in der Hand hätte es auch Loacker selbst“, meint dazu Fritz Pöltl, FCG-ÖAAB-Fraktionsobmann in der AK Wien. „Loacker müsste sein Statement nur auch seinem Parteikollegen Christoph Wiederkehr ausrichten und nicht Haltet den Dieb! rufen.“

Dieb auf Abwegen

Denn der Dieb ist gar nicht auf der Flucht, sondern sitzt mit Bürgermeister Michael Ludwig sogar in der Landesregierung und hat bei allen Gebührenerhöhungen als braver Koalitionspartner der Roten Rathaustruppe immer fleißig mitgestimmt. Und auch bei den Wirrnissen bei Wien Energie hat Wiederkehr den Roten die Stange gehalten. Bezahlen müssen das nun alles die Wienerinnen und Wiener Herr Loacker.“

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien

KR Friedrich Pöltl

FCG-Landesgeschäftsführer

Tel.: 01/5344479481

Johann Böhm Platz 1

1020 Wien