Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Classic Meets Jazz“ in Baden bis „Texas Blues on the Road“ in Wolkersdorf

St.Pölten (OTS) - „Classic Meets Jazz" heißt es heute, Mittwoch, 10. Mai, im Haus der Kunst in Baden, wo Robert Werner ab 19 Uhr am Klavier bekannte Melodien aus Klassik und Jazz sowie Eigenkompositionen interpretiert. Am Sonntag, 14. Mai, folgt hier ab 15.30 Uhr ein Muttertagskonzert mit Ekatherina Doss-Hayetskaya und Thomas Nestler, die, begleitet von Margit Fussi am Klavier, bekannte Opern- und Operettenmelodien singen. Am Montag, 15. Mai, stellt zudem ab 19 Uhr die Pianistin Anna Malikova in einem Programm mit Ludwig van Beethovens Sonate op. 14,1, Sergei Rachmaninows „Corelli-Variationen“ op. 42 und der Sonate op. 5 von Johannes Brahms die jungen Pianisten Shih-Yeh Lu aus Taiwan und Alexander De Bie aus den Niederlanden vor. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Theater am Steg in Baden wiederum spielt das Lovely Jazz Trio beim nächsten „Jazz Café Project“ morgen, Donnerstag, 11. Mai, ab 19.30 Uhr bekannte und weniger bekannte Klassiker des Jazz-Repertoires; Eintritt: freie Spende. Das Muttertagskonzert geht hier bereits am Samstag, 13. Mai, über die Bühne und bringt ab 19 Uhr „Wienerisches und noch viel, viel mehr …“ wie „Wenn der Herrgott net will“ oder „I lassert Kirschn fia die wachsen“ mit Kathrin Schuh und der Pianistin Eva-Maria Feimer zu Gehör. Zudem widmet sich das Ensemble Vienna Big Band Unit unter der Leitung von Markus Geiselhart am Dienstag, 16. Mai, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Piefke Saga“ der großorchestralen Jazzentwicklung in Deutschland von den 1960er-Jahren bis heute. Nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten präsentiert Clara Luzia mit ihrer Band morgen, Donnerstag, 11. Mai, ab 20.30 Uhr das Studioalbum „Howl at the Moon, Gaze at the Stars!“. Am 13. Mai vermittelt dann das „Bilderbuchkino“ ab 15 Uhr wieder ein Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis, diesmal mit Nicolai Gruninger und Marc Bruckner. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

„Im wunderschönen Monat Mai“, konkret am Freitag, 12. Mai, gestalten die Mezzosopranistin Patricia Nolz, der Bariton Daniel Gutmann und der Pianist Maximilian Kromer im Festsaal von Schloss Walpersdorf einen Liederabend rund um Robert Schumann; das gleichnamige Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schlosskonzerte-walpersdorf.at und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Ebenfalls am Freitag, 12. Mai, klingt das Musikfestival „Milch & Honig“ in der Neuen Bastei der Kasematten von Wiener Neustadt mit „Die Verklärte Nacht – und wie es dazu kam…“ aus: Das Synesthetic Project spielt dabei ab 19.30 Uhr nicht nur Arnold Schönbergs titelgebendes Streichsextett, sondern kreiert gemeinsam mit Johannes Fleischmann and Friends, dem Balletttänzer Patrick de Bana und der Balletttänzerin Helena Martin auch tanzend, spielend, singend und improvisierend eine eigene Vorgeschichte dazu. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-311 und -933 bzw. www.webshop-wn.at und www.milchundhonig-wn.at.

Im Programm von „Oper Burg Gars“ ist für Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr im Festsaal der Burg Gars unter dem Motto „Jugend in der Burg“ ein Konzert von Nachwuchstalenten aus Österreichs Universitäten für Musik und Kunst angekündigt. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

Am Freitag, 12. Mai, lässt auch Fiori Musicali Austria bei einer „Baroque Arabesque“ ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau europäischen Barock von Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Athanasius Kircher u. a. auf orientalische Musik sowie sephardische, traditionelle türkische und arabische Lieder treffen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Im Kino im Kesselhaus am Campus Krems gibt Bipolar Feminin, Wiener Band mit Ebenseer Wurzeln, am Freitag, 12. Mai, ab 20.30 Uhr im Rahmen eines Live-Konzerts kurz vor dem Release einen Einblick in das Debütalbum „Ein fragiles System“. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Die Fine Art Galerie Traismauer veranstaltet am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr ein Konzert von Ramona Kasheer, die ab 20 Uhr, begleitet von Melissa Coleman am Cello und Pamelia Stickney am Theremin, Lyrik der Kärntner Dichterin Christine Lavant singt. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3388720 bzw. 0680/3133185, e-mail office @ fineartgalerie.at und www.fineartgalerie.at.

Im Alten Depot in Mistelbach spielt die Band Who Cares? am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr neben Eigenkompositionen auch Coverversionen von Bob Dylan, Tom Waits, Johnny Cash, Richard Thompson, Lou Reed u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Im Rahmen von „Kultur im Kotter“ im ehemaligen Kotter von Groß-Enzersdorf begibt sich Belle Fin á coustic am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr auf eine musikalische Spurensuche zwischen Wienerlied und Jazz. Nähere Informationen und Karten unter e-mail kultur-im-kotter @ gmx.at und www.kultur-im-kotter.at.

„Ein bisschen Leichtsinn“ steht am Freitag, 12. Mai, im Haus der Regionen in Krems/Stein auf dem Programm, wenn die Comedian Vocalists ab 19.30 Uhr deutsche Lieder, Schlager und Evergreens wie „Mein kleiner, grüner Kaktus“ erklingen lassen. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Pop, Indie, Folk, Rock und Jazz kombiniert die Schweizerin Sophie Hunger am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten Pop. Beim „aufhOHRchen im Festspielhaus“ trifft dann am Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr das Piano-Duo Kutrowatz auf Wiener Tanzmusik der Divinerinnen sowie beliebte Volkslieder in neuen Klangfarben des Vokalensembles freiklang. Am Montag, 15. Mai, bringt zudem das Tonkünstler-Orchester unter Patrick Hahn gemeinsam mit dem Pianisten Louis Schwizgebel ab 19.30 Uhr die Symphonie Nr. 2 und „Putnam’s Camp, Redding, Connecticut“ aus „Three Places in New England“ von Charles Ives sowie Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klavier und Orchester A-Dur KV 414 zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

„Musikalische Frühlingsgefühle“ weckt die Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner gemeinsam mit Elisabeth Plank an der Harfe und Ting-Wei Chen an der Flöte am Samstag, 13. Mai, in der Kulturfabrik Hainburg, wo ab 18 Uhr Joseph Haydns Symphonie Nr. 39 in g-moll „La tempesta di mare“, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Flöte und Harfe in C-Dur KV 299 und die Serenade Nr. 2 in A-Dur op. 16 von Johannes Brahms auf dem Programm stehen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail hainburger @ haydngesellschaft.at und https://haydngesellschaft.at.

Ebenfalls am Samstag, 13. Mai, gestalten Kristina Sprenger, Daniela Fally, Jörg Schneider, die Gumpoldskirchner Spatzen u. a. ab 16 Uhr im Stadttheater Berndorf das Muttertagskonzert „Frauenherzen". Nähere Informationen und Karten bei den Bühnen Berndorf unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

„Alles Liebe zum Buttertag“ heißt es dafür am Samstag, 13. Mai, im Rahmen von „Kultur in Langenloiser Höfen“, wenn die Band Moloch ab 19 Uhr im Weingut Erwin Hirsch in Langenlois Chaos-Rock spielt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.veranstaltungen.kulturlangenlois.at.

„Strings’n‘Strikes“ lautet das Motto der vier Cellistinnen von eXtracello (Edda Breit, Melissa Coleman, Margarethe Herbert und Gudula Urban), die am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr gemeinsam mit der Schlagzeugerin Maria Petrova im Festsaal von Bisamberg auftreten. Nähere Informationen und Karten bei der Gemeinde Bisamberg unter 02262/62000-212 und http://musikfreunde-bisamberg.at.

Im Stadttheater von Bruck an der Leitha geht am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr das Finale des AcaLala-Festivals „Get the Beat out of Your Box” mit dem Beat Poetry Club, Raphael Schall, dem V.O.I.C.E. Chor und allen Teilnehmenden des vorangehenden Workshops über die Bühne. Am Sonntag, 14. Mai, folgt hier ab 11 Uhr „Stolz auf Stolz“, wenn sich Elisabeth Jahrmann und Michael Weiland den Melodien von Robert Stolz widmen. Nähere Informationen und Karten bei AcaLala unter 0676/4829331, e-mail office @ acalala.at und www.acalala.at/home bzw. 0660/5033582 und www.kultur-bruck.at.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk ist am Samstag, 13. Mai, der 40-köpfige Schmusechor mit Musik von den Backstreet Boys über David Bowie bis zu Aretha Franklin zu hören. Am Dienstag, 16. Mai, spielen dann Schülerinnen und Schüler des musikalischen Zweiges des Stiftsgymnasiums Melk bei freiem Eintritt „Klassik, Pop & Rock“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Der A-Capella-Chor Weinviertel unter der Leitung von Gerhard Eidher widmet sich gemeinsam mit der Band Recharged am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr im Stadtsaal Mistelbach im Programm „Heast! 2.0“ Musik aus Österreich, insbesondere aus dem Weinviertel. Nähere Informationen unter 0676/5223962 und e-mail kontakt @ a-capella-chor.at; Karten unter

https://shop.eventjet.at/a-capella-chor.

„Rising Stars am Muttertag“ am Sonntag, 14. Mai, ab 15.30 Uhr im Schloss Margarethen am Moos bringt im Rahmen der „Haydnregion Niederösterreich“ Lieder, Arien und Kammermusik von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Robert Schumann, Franz Schubert u. a. mit Ekaterina Protsenko (Sopran), Benjamin Sattlecker (Bariton), Fiona Pollak (Klavier), Christoph Zimper (Klarinette) und Nora Romanoff-Schwarzberg (Viola). Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Auch „Ah, vous dirai-je, Maman (Mama, was soll ich dir sagen)“ am Sonntag, 14. Mai, ab 11 Uhr im Festsaal des Hotels Loibl in Gloggnitz ist ein Muttertagskonzert. Das Klavierduo En blanc et noir (Aleksandra Kamenskaja und Fumika Fukaya) spielt dabei die „Figaro“-Ouvertüre und „Eine kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart, die „Ungarischen Tänze“ 1 und 4 von Johannes Brahms und den „Danse macabre“ op. 40 von Camille Saint-Saëns. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Im Großen Stadtsaal im D & C Hotel St. Pölten serviert die australische Jazzsängerin und Kontrabassistin Nicki Parrott zum Muttertag am Sonntag, 14. Mai, ab 18.30 Uhr im Rahmen der „Meisterkonzerte“ gemeinsam mit dem Vibraphonisten und Schlagzeuger Martin Breinschmid und dessen Band Hits von Nat King Cole, Irving Berlins „Dancing Cheek to Cheek“, „Somewhere over the Rainbow“, „Mr. Sandman, Bring Me a Dream“, „Besame Mucho", „Bei mir bist du schön“, „What a Wonderful World“ etc. Nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail karten @ st-poelten.gv.at und www.klangweile.at.

Im Theater des Balletts in St. Pölten wiederum präsentiert der Tenor Wolfgang Gratschmaier am Sonntag, 14. Mai, ab 16.30 Uhr gemeinsam mit Elisabeth Schwarz (Sopran), Alexander Fritze (Bass), Neelam Brader (Mezzosopran) und Angelika Ortner (Klavier) einen bunten musikalischen Reigen; dazu tanzt das Europaballett St. Pölten Choreographien von Michael Kropf und Artur Kolmakov. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail karten @ europaballett.at und www.europaballett.at.

Ebenfalls am Sonntag, 14. Mai, feiert der Münchendorfer Musiksalon sein 25-jähriges Bestehen: Cecilia Sipos (Violoncello) und Christina Leeb-Grill (Klavier) spielen dabei Kompositionen von Robert Schumann, Antonín Dvořák, Gabriel Fauré und Claude Debussy sowie selten Aufgeführtes von Luisa Adolpha Le Beau, Alexander Arutjunjan und David Popper. Beginn ist um 18 Uhr; Karten unter e-mail info @ meinkonzert.org; nähere Informationen unter 0699/12740655 und www.meinkonzert.org.

Am Sonntag, 14. Mai, gestaltet auch der A-cappella-Chor Tulln, das Ariadne Quartett, die Sopranistin Claudia Goebl und der Organist Johannes Zeinler im Rahmen der „Schubertiade Atzenbrugg“ ab 16 Uhr in der Pfarrkirche Heiligeneich ein Konzert mit Werken von Franz Schubert, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy, Heinrich Schütz u. a. Karten unter 02275/5234; nähere Informationen unter www.schubertiaden-atzenbrugg.at.

Am Montag, 15. Mai, findet im Gasthaus Hauswiese in Baden zum ersten Mal heuer „Jazz auf der Hauswiese“ statt: Ab 19 Uhr spielt dabei die ARGE Jazz Band Baden mit Helmut Strobl, Peter Natterer, Leopold Fuhrmann, Markus Geiselhart, Nikola Stanisevic, Navid Djawadi und Gernot Bernroider auf. Eintritt: freie Spende; Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.at.

Schließlich spielt der austro-texanische Bluesmusiker, Sänger und Multiinstrumentalist Christian Dozzler am Dienstag, 16. Mai, ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf „Texas Blues on the Road“. Nähere Informationen und Karten unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

