Israel feiert 75 Jahre Unabhängigkeit

Israelische Botschaft feierte mit Empfang im Palais Liechtenstein und Vergabe des zweiten Israel Friendship Award an Nobelpreisträger Zeilinger & WKÖ-Vizepräsidentin Schulz.

Wien (OTS) - Israel feiert dieses Jahr 75 Jahre Unabhängigkeit. Trotz der vielen, auch existenzbedrohenden Herausforderungen wurde die israelische Demokratie eine Erfolgsgeschichte. Vor allem die Innovationskraft des dynamischen Landes am Mittelmeer ist weltweit bekannt.

Die israelische Botschaft in Wien feierte diesen Jahrestag mit einem Empfang und der Vergabe des zweiten Israel Friendship Award an Nobelpreisträger Prof. Anton Zeilinger und an WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz.

Es war Botschafter Mordechai Rodgold eine besondere Ehre, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer bei der Feier begrüßen zu dürfen. Frau Bundesministerin für Landesverteidigung Mag. Klaudia Tanner, Frau Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, Herr Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher und Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek sprachen bei der Vergabe des Friendship Awards. Frau Staatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler und der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaft Dr. Heinz Faßmann und Frau Bundeskanzlerin a.D. Dr. Brigitte Bierlein waren ebenfalls unter den Ehrengästen. Durch die Preisverleihung führte Dr. Danielle Spera als Moderatorin.

Die Laudatio für Herrn Prof. Anton Zeilinger hielt Marcel Landesmann, Präsident der österreichischen Freunde der Hebrew University. Daniel Kapp, Mitglied im Vorstand der österreichischen Freunde der Hebrew University hielt die Laudatio für Martha Schultz.

Prof. Anton Zeilinger pflegt schon seit Jahrzehnten enge Kontakte zu Universitäten und Forschungseinrichtungen in Israel und ist Träger des renommierten Wolf-Preises. Die Gründung des Institute of Science and Technology (IST) nach Vorbild des israelischen Weizman Institute geht auf eine Idee von Prof. Zeilinger zurück. Als Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaft unterzeichnete er 2022 das Erneuerungsabkommen zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der ÖAW und der Israel Academy of Sciences and Humanities. Prof. Anton Zeilinger über seine langjährigen Beziehungen mit Israel: "Mit einigen israelischen Kolleg:innen verbindet mich ein jahrzehntelanger wissenschaftlicher Austausch, mit manchen sogar eine enge Freundschaft. Die Zusammenarbeit unserer beiden Länder und vor allem deren Wissenschaftler:innen ist von großer Bedeutung und ich fühle mich geehrt, dass ich zu einem Aufbau dieser guten Beziehung im Bereich der Quantenphysik beitragen durfte."

Martha Schultz ist ebenfalls schon seit Jahren um die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern bemüht. 2019 sagte sie anlässlich einer Reise nach Israel, dass "der Austausch zwischen Israel und Österreich eine Win-Win-Situation für beide Seiten" ist. Martha Schulz kommentiert Ihre Ehrung folgendermaßen: "Es ist mir eine große Ehre und ein Privileg, heute diese besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Für mich als Touristikerin und Interessenvertreterin sind Weltoffenheit und über Grenzen gelebte Freundschaft eine Selbstverständlichkeit und die Basis für sozialen Frieden und erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich sehe den ‚Israel Friendship Award‘ als Auftrag, mich in Zukunft noch intensiver für die Beziehungen unserer beiden Länder einzusetzen."

Die Entwicklung im Tourismus zwischen den beiden Ländern ist äußerst erfreulich. Der österreichische Tourismus verzeichnete im letzten Jahr fast eine Million von Übernachtungen von Tourist:innen aus Israel. Israel konnte im letzten Jahr ungefähr 70.000 Tourist:innen aus Österreich begrüßen. Es gibt beinahe 50 Flüge wöchentlich zwischen Israel und Österreich, die übrigens ein wenig mehr als drei Flugstunden voneinander entfernt liegen.

Botschafter Mordechai Rodgold freut sich über die diesjährigen Preisträger:innen: "Der akademische und wirtschaftliche Austausch zwischen Österreich und Israel ist mir ein besonderes Anliegen und auch Schwerpunkt der Arbeit der Israelischen Botschaft." Die Beziehungen zwischen Österreich und Israel sind ausgezeichnet, ein bedeutender Meilenstein war die Unterzeichnung der strategischen Partnerschaft während des Besuches von Bundeskanzler Karl Nehammer in Israel im Juli des letzten Jahres.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Werner

Botschaft des Staates Israel

Presseabteilung

Tel.: 01/47 646/561