Der Gipfel-Gipfel - Die Innovation in den Bergen

Tiefgang in Höhenluft: Zukunftsthemen in Wohlfühlatmosphäre - Wo Speaker zu Zuhörern werden.

Salzburg (OTS) - Österreichs Tagungswelt hat ein neues Gipfel-Treffen in Zauchensee. Unternehmer:innen, Führungskräfte, HR-Manager:innen, Touristiker:innen und vor allem Zukunftsdenker:innen treffen sich zum interdisziplinären Austausch mit Brancheninsidern, Fachkolleg:innen und Gleichgesinnten.

Von 12. – 23. Juni und 11. – 22. September 2023 bietet das besondere Setting abseits klassischer Seminare und Tagungen Impulse von Keynote-Speakern, inspirierende Reflexions- und Austauschrunden in Form von Sparringgruppen und kollegialer Fallberatung, Indoor- und Outdoor-Einheiten, Morgenimpulse auf der Alm und konkrete Umsetzungsstrategien für das operative Alltagsgeschäft. Impulsgeber und Gastredner werden zu Zuhörern und stehen den Teilnehmer:innen während der gesamten 3 Tage exklusiv beratend zur Verfügung. Pro Summit

werden ausschließlich 35 Tickets vergeben, damit sichergestellt ist, dass die Bedürfnisse aller Teilnehmer:innen ausreichend Raum haben.

Veranstaltet wird das Gipfel-Treffen auf 1400m im Hotel Sportalmmm, im kleinsten Hotel Zauchensees im Salzburgerland mit dem dreifachen „mmm“, das sich durch die Wohlfühlatmosphäre und die kulinarischen Highlights von Küchenchef Philipp Dolschek auszeichnet.

Mit einem Special Summit für pflegende und betreuende Angehörige drücken die Veranstalter jenen Menschen Anerkennung und Wertschätzung aus, die hinter dem Vorhang Großartiges leisten. In Kooperation mit namhaften Partnern ist es möglich, dass pflegende und betreuende Angehörige erholsame Tage zum Kraftanken in den Bergen verbringen können. „Wir wollen nicht nur für Unternehmen Termine mit hochkompetenten Speakern anbieten, sondern uns ist wichtig, darüber hinaus einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Auch etwas zurückzugeben“, so die Veranstalter.

Veranstaltet wird das Gipfel-Treffen auf 1400m von der „Zauchensee Summit OG“ rund um Katharina Dessl, Unternehmensberaterin und Organisationsentwicklerin und Roland Dolschek, Hotelier in Zauchensee.

Rückfragen & Kontakt:

Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeit:

www.zauchensee-summit.at

info @ zauchensee-summit.at