OÖ größte Chorveranstaltung: Die Lange Nacht der Chöre ist zurück

Welser Innenstadt: Lange Nacht der Chöre, 17. Mai 17:30-22:00 Uhr

Wels (OTS) - Nachdem die Lange Nacht der Chöre im Jahr 2022 im wahrsten Sinne des Wortes bereits sehr viel „Anklang“ in Wels gefunden hat, kommt sie auch im Jahr 2023 zurück. Genau in einer Woche, am 17. Mai, lassen ca. 800 Sängerinnen und Sänger die Welser Innenstadt mit ihren einzigartigen Stimmen erklingen. Die Chöre treten, wie im Vorjahr an außergewöhnlichen Schauplätzen, verteilt in der Welser Innenstadt auf. Die Eröffnung erfolgt bereits um 17:30 Uhr mit dem Tag des Kinderchores auf der Hauptbühne am Welser Stadtplatz. Bis 22:00 Uhr folgen insgesamt 45 Kurzkonzerte, die jeweils 30 Minuten dauern. Um 22:15 Uhr gipfelt die Lange Nacht der Chöre dann im Schlussakt auf der Hauptbühne am Welser Stadtplatz.

So vielseitig wie die Musik ist auch das Programm der Langen Nacht der Chöre mit bunten und abwechslungsreichen Musikstücken, die von Chorleiterinnen und Chorleitern, gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern, das ganze Jahr erarbeitet werden und die vielfältige Chorlandschaft Oberösterreichs auszeichnen. Traditionelles und Modernes, Geistliches und Weltliches, Regionales und Internationales – das sind die Facetten des bunt gemischten Chorprogramms. Die Wels Marketing & Touristik GmbH in Zusammenarbeit mit dem Chorverband Oberösterreich bietet seinen Chören damit eine einzigartige Auftrittsmöglichkeit. Sängerinnen und Sänger aus dem gesamten Bundesland kommen nach Wels und nutzen die Möglichkeit, ihr Können und ihre Begeisterung für Chorgesang einem breiten Publikum zu präsentieren. In Summe werden 27 Chöre mit 800 Sängerinnen und Sängern auf 9 Schauplätzen 45 Kleinkonzerte geben.

