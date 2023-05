Eurovision Song Contest 2023: Das zweite Semifinale am 11. Mai live in ORF 1

TEYA & SALENA singen mit Startnummer 13 um den Finaleinzug; davor: exklusive „Fit mit Philipp“-Trainingseinheit

Wien (OTS) - Finnland, Israel, Kroatien, Moldau, Norwegen, Portugal, Schweiz, Schweden, Serbien und Tschechien – diese zehn Länder qualifizierten sich gestern Abend für das Finale des Eurovision Song Contests am Samstag, dem 13. Mai 2023. Morgen, am Donnerstag, dem 11. Mai, ist das zweite Semifinale live ab 21.00 Uhr in ORF 1 zu sehen. 16 Länder – darunter Österreich mit Startnummer 13 – gehen ins Rennen um eines von zehn weiteren Tickets für das große Finale. Die Zuseher/innen in Österreich können ihre Stimme unter 0901 050 25 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS) abgeben. Für Österreichs Duo TEYA & SALENA kann nicht gevotet werden. Für den fachmännischen Kommentar sorgt einmal mehr „Mr. Song Contest“ Andi Knoll, der den ESC-Abend von ORF 1 bereits um 20.15 Uhr mit dem zweiten Teil von „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „TEYA & SALENA sind zwei außergewöhnliche Künstlerinnen und ich bin mir sicher, dass sie mit ihrem Song, ihren Stimmen und ihrer Ausstrahlung das Publikum in ganz Europa begeistern werden. Sie haben monatelang auf genau diesen Moment hingearbeitet und ich drücke ihnen beide Daumen für ihren großen Auftritt.“

Vor ihrem großen ESC-Auftritt holen sich TEYA & SALENA vom „Vorturner der Nation“ noch Tipps für die Bühne: Philipp Jelinek meldet sich am Donnerstag, dem 11. Mai, um 9.10 Uhr in ORF 2 per Videocall bei unseren Kandidatinnen für eine exklusive „Fit mit Philipp“-Trainingseinheit. Während der Entscheidungswoche berichtet Dietmar Petschl für die aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen, „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“ und „Guten Morgen Österreich“ aus Liverpool. Auch die „Seitenblicke“, „Studio 2“, die ORF-Landesstudios und die ORF-Radios widmen sich in ihren Programmen dem ESC 2023.

Die Startreihenfolge des zweiten ESC-Semifinales am 11. Mai – live ab 21.00 Uhr in ORF 1:

1. Dänemark: Reiley, „Breaking My Heart“ 2. Armenien: Brunette, „Future Lover“ 3. Rumänien: Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and On)“ 4. Estland: Alika, „Bridges“ 5. Belgien: Gustaph, „Because Of You“ 6. Zypern: Andrew Lambrou, „Break A Broken Heart“ 7. Island: Diljá, „Power“ 8. Griechenland: Victor Vernicos, „What They Say“ 9. Polen: Blanka, „Solo“ 10. Slowenien: Joker Out, „Carpe Diem“ 11. Georgien: Iru, „Echo“ 12. San Marino: Piqued Jacks, „Like An Animal“ 13. Österreich: TEYA & SALENA, „Who The Hell Is Edgar?“ 14. Albanien: Albina & Familja Kelmendi, „Duje“ 15. Litauen: Monika Linkytė, „Stay“ 16. Australien: Voyager, „Promise“

„Mr. Song Contest proudly presents (2)“ am 11. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1

Andi Knoll trifft TEYA & SALENA in der Hotelbar vom Beatles-Hotel „Hard Days Night“. Sie erkunden gemeinsam Liverpool zu Fuß und machen einen Spaziergang zum legendären Cavern Club in der Mathew Street. Weiter geht es zur St. George’s Hall und zum Theater. Es gibt viel Schönes in der Stadt zu entdecken und nebenbei präsentiert Andi Knoll natürlich auch wieder seine persönlichen Top Ten des zweiten Semifinales, kommentiert von prominenten ESC-Fans.

Der Eurovision Song Contest 2023 barrierefrei im ORF

Der 67. „Eurovision Song Contest“ aus Liverpool wird heuer unter dem Motto „United By Music“ im ORF wie jedes Jahr ohne Barrieren für das hör- oder sehbeeinträchtigte Publikum ausgestrahlt. Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF die Live-Untertitelung aller drei TV-Shows – der beiden Halbfinal-Shows am Dienstag, dem 9., und Donnerstag, dem 11. Mai, (inklusive Songvorstellung und Entscheidung) und natürlich der Final-Show am Samstag, dem 13. Mai – jeweils ab 21.00 Uhr in ORF 1, im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek im Live-Stream an. Gleichzeitig werden beide Halbfinale und das ESC-Finale – ebenfalls live – für blinde und sehbehinderte Menschen von Juliana Kühberger, Sandra Spick, Johannes Karner und Sebastian Aster audiokommentiert und sind auf der zweiten Tonspur abrufbar. Auch die zweiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll, und „Der Countdown“ – jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 vor den Halbfinal-Shows bzw. vor dem Finale – werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf der ORF-TVthek live untertitelt. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„Teletwitter“ im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Auch heuer können Fans während der Semifinal-Shows und dem Finale im ORF TELETEXT wieder twittern und Fan-Kommentare am TV-Screen mitverfolgen. Das spezielle „Teletwitter“-Service zum Eurovision Song Contest macht es möglich. Wie es geht? Ganz einfach auf Twitter unter dem Hashtag #ESCORF posten. Die Redaktion wählt dann die spannendsten, originellsten, witzigsten Tweets aus und stellt sie on air. Bei Anwählen der ORF TELETEXT-Seite 780 werden die Kommentare am unteren Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet, sodass Fans gleichzeitig die TV-Show sehen und die Tweets lesen können. Ein paar wichtige Details sind beim „Teletwitter“ noch zu berücksichtigen: Tweets mit Bildern oder Links sind aus technischen Gründen ausgeschlossen, und für die Veröffentlichung können nur Beiträge mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf der ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es dazu genaue Erläuterungen, auch zum Abruf auf Set-Top-Boxen, bei denen Untertitel und damit auch der „Teletwitter“ im Untertitelungsmenü der Box angewählt werden können. Zum ESC bietet der ORF TELETEXT aber nicht nur den „Teletwitter“, sondern selbstverständlich auch laufend alle wichtigen News über Künstler und Shows – zu finden im Magazin „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).

Der Eurovision Song Contest 2023 auf ORF.at und ORF-TVthek

ORF.at widmet sich dem Song Contest in gewohnt breiter Berichterstattung. Zu den Semi-Finals und dem großen Finale gibt es Vorberichte mit den wichtigsten Infos zum Event und zu den Acts mit ihren Songs. Der multimediale ORF.at-Live-Ticker zum Live-Stream kommentiert dann jeweils den gesamten Showabend lang im Minutentakt das Geschehen in Liverpool. Für alle, die das Geschehen nicht live verfolgen können, bringt ORF.at Zusammenfassungen und Ergebnisse der Shows mit den Videos aller Auftritte. Dem großen Finale widmet ORF.at am Sonntag noch eine umfassende Nachbetrachtung.

Der Song Contest findet aber selbstverständlich auch auf der ORF-TVthek statt, die sowohl Live-Streams als auch – im Rahmen eines eigenen Themenschwerpunkts – Videos-on-Demand aller drei Abende bietet, sodass Fans garantiert nichts verpassen. Und Nostalgisches gibt es darüber hinaus im Videoarchiv „Österreich beim Song Contest“, das Österreichs Songs und Interpreten aus den vergangenen Jahrzehnten nochmal zum Nachsehen und -hören bereithält.

Der Eurovision Song Contest 2023 auf mein.ORF.at

Auf mein.ORF.at bietet der ORF umfangreiches Begleitmaterial, Informationen und Mitmach-Aktionen zum Eurovision Song Contest 2023, darunter Scoreboards, Gewinnspiele, Bullshit-Bingo, Wallpaper für das Smartphone, Instagram-Filter und das ESC-Tagebuch von TEYA & SALENA mit täglichen Einblicken hinter die Kulissen.

Der Eurovision Song Contest 2023 im Hitradio Ö3

Der „Freaky Friday“ am Freitag, dem 12. Mai (8.00 bis 9.00 Uhr), erinnert an die legendärsten Song-Contest-Momente: Eine Stunde lang spielen Benny Hörtnagl und Robert Kratky schräge, außergewöhnliche und einzigartige ESC-Songs. Über alle Highlights rund um den diesjährigen Eurovision Song Contest berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer aus Liverpool.

Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den Eurovision Song Contest 2023

Zum ersten Mal ist Radio FM4 live vor Ort beim Eurovision Song Contest und schickt den deutschen Satiriker und siebenfachen Grimme-Preisträger Jan Böhmermann und Indie-Musiker Olli Schulz nach Liverpool. Gemeinsam werden sie das Finale des Eurovision Song Contests am 13. Mai ab 21.00 Uhr live für FM4 kommentieren, im Radio und im Videostream auf fm4.ORF.at und in der ORF-TVthek. Bereits ab 19.00 Uhr melden sich Philipp Emberger und Alex Wagner mit dem Countdown zum ESC aus Liverpool mit den besten Momenten des Eurovision Song Contests. FM4 berichtet auch in der Song-Contest-Woche (9. bis 13. Mai) von den Halbfinalen und liefert Stimmungsberichte von vor Ort und Fun Facts über die relevantesten ESC-Songs der Geschichte.

