Das große „Dancing Stars“-Finale 2023 am 12. Mai in ORF 1

Top 3 ab 20.15 Uhr mit ihren Tänzen im Rennen um den Sieg

Wien (OTS) - Corinna Kamper & Danilo Campisi, Missy May & Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner & Manuela Stöckl: Drei Paare sind nach wie vor im Rennen um den Titel! Wer die Gewinner/innen der 15. Staffel von „Dancing Stars“ sind, entscheidet sich im großen Finale des beliebten ORF-Tanzevents am Freitag, dem 12. Mai 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 1. Alle drei Paare müssen ihr Können dann bei der „Judges Challenge“ mit jenem Tanz, den die Fix-Jury aus den im Laufe der Staffel bereits absolvierten Tänzen noch einmal sehen möchte, und einer Impro-Salsa unter Beweis stellen. Um ca. 21.50 Uhr entscheidet sich in „Dancing Stars – Das Finale“, welche beiden Paare weiterhin um den Sieg tanzen. Die zwei Paare mit den meisten Jury- und Publikumsvotes zeigen einen Showtanz, bevor Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll in „Dancing Stars – Die Entscheidung“ beim finalen Publikumsvoting das Sieger-Paar der 15. Staffel verkünden. Am Finalabend gibt es außerdem ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten – sie stehen mit einem Tanz-Medley auf dem Parkett. Weitere Informationen zur ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Der „Dancing Stars“-Finalabend am 12. Mai live um 20.15 Uhr in ORF 1 im Überblick

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben im ersten Teil der Show die aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury sowie ein wöchentlich wechselnder Gastjuror bzw. eine wöchentlich wechselnde Gastjurorin – im Finale ist das der amtierende „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis. Im zweiten Teil, wenn es darum geht, wer „Dancing Star 2023“ wird, entscheidet nur noch das Publikum. Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

„Dancing Stars – Die Show“

Alle drei Paare gehen mit einem Tanz aus der „Judges Challenge“, bei dem noch einmal jener Tanz aus der aktuellen Staffel performt wird, den die Fix-Jury – Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker – gerne erneut sehen möchte, und einer Impro-Salsa in die erste Entscheidungsrunde des Finalabends:

Paar 01: Corinna Kamper & Danilo Campisi tanzen einen Jive zu „The Boy Does Nothing“ und eine Salsa

Paar 04: Alexander Pointner & Manuela Stöckl tanzen einen Cha Cha Cha zu „I Gotta Feeling“ und eine Salsa

Paar 09: Missy May & Dimitar Stefanin tanzen eine Rumba zu „Sign Your Name“ und eine Salsa

„Dancing Stars – Das Finale“

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll verkünden das erste Ergebnis des Abends. Für jenes Paar mit den wenigsten Punkten von Jury und Publikum ist das Finale vorbei. Anschließend steht für die verbleibenden zwei Titelanwärter ein Showtanz auf dem Programm, bei dem noch einmal alle Register gezogen werden, um das Publikum zu überzeugen und „Dancing Stars 2023“ zu gewinnen. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung. Die bereits ausgeschiedenen Paare der 15. Staffel zeigen ein Tanz-Medley.

„Dancing Stars – Die Entscheidung“

Der Moment der Entscheidung! Die Stimmen des Publikums für die beiden verbleibenden beiden Paare werden ausgewertet. Anschließend verkünden Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll die „Dancing Stars 2023“!

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Spannende Storys, exklusive Interviews und Backstage-Infos, die besten Fotos und der „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings (#dancingstars23), der jeden Freitagabend zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm der Show wird – das bietet dancingstars.ORF.at. Auf der Website und der Videoplattform ORF-TVthek wird außerdem ein umfassendes Streaming-Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows geschnürt. Die „Dancing Stars“-Facebook-Seite liefert ebenfalls News, präsentiert Snippets und Schappschüsse und ist das ideale Forum für Postings/Kommentare und Likes. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF sowie von ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet. Der ORF TELETEXT bietet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ und auf seinen Programmseiten einen raschen Überblick zum Geschehen. Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at).

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2023 in ORF 1 umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für blinde und sehbehinderte Menschen werden alle Folgen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator daher auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Juliana Kühberger, Sandra Spick, Sebastian Aster, Gregor Waltl und Johannes Karner begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der Audiokommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die live gesprochenen Audiokommentare durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek. Zusätzlich stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at