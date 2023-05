ORF-III-Wochenhighlights: „Die Wahrheit hinter Premium-Linien“, 4GAMECHANGERS Festival 2023

Von 15. Mai bis 21. Mai

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ über „Die Wahrheit hinter Premium-Linien“

Der „ORF III Themenmontag“ am 15. Mai 2023 startet mit einer Neuproduktion in die Woche. Im Hauptabend präsentiert ORF III „Die Wahrheit hinter Premium-Linien“ (20.15 Uhr). Supermärkte und Diskonter locken Kundinnen und Kunden nicht nur mit Billig-Eigenmarken, sondern mit Premium-Linien in ihre Geschäfte. In edel aussehenden und meistens kleinen Verpackungen wirken die Waren hochwertig und exklusiv. ORF III stellt die Frage: Wie premium sind die Premium-Linien der Märkte wirklich? Danach heißt es im „ORF III Themenmontag“: „Achtung vegan – Ein Boom und seine Gefahren“ (21.05 Uhr) und „Was taugt Fleischersatz? – Die Wahrheit hinter dem Veggie-Boom“ (21.55 Uhr). Den Abend beschließt die Dokumentation „Die Wahrheit über Fisch“ (22.45 Uhr).

Austrian World Summit 2023 und 4GAMECHANGERS Festival 2023

Am Dienstag, dem 16. Mai, überträgt „ORF III LIVE“ (13.00 Uhr) die Eröffnung des international besetzten Austrian World Summit aus der Hofburg, wo der Klimagipfel ab Dienstag unter dem Motto „We have the power“ stattfindet. Zu sehen sind u. a. die Reden von Initiator Arnold Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Außerdem zeigt ORF III von Montag, dem 15. Mai, bis Mittwoch, den 17. Mai, immer nachmittags die spannendsten Panels des 4GAMECHANGERS Festivals 2023, unter anderem mit Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney und Philosophin Lisz Hirn.

Dreiteiliger „Erbe Österreich“-Abend mit Doku-Reihe „Österreichs Adel unter sich“

Der „ORF III Kulturdienstag“ am Abend des 16. Mai wirft im Rahmen der Reihe „Erbe Österreich“ einen Blick auf das Leben österreichischer Adelsfamilien. Zum Auftakt geht es um „Hochzeiten und andere Feste“ (20.15 Uhr). Gebhard Hölzl zeigt darin u. a. Privataufnahmen der Hohenberg-Hochzeit auf Schloss Artstetten und taucht in die Welt der blaublütigen Feiern ein. Anschließend betrachtet ORF III die „Die Spielzeuge der Noblesse“ (21.05 Uhr), gemeint sind die fahrbaren Untersätze des heimischen Adels. Schließlich besucht „Erbe Österreich“ „Die Familiensitze“ (21.55 Uhr) der blaublütigen Österreicherinnen und Österreicher.

Neue Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 17. Mai, startet der Abend mit der „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Am Steinernen Meer“ (20.15 Uhr). Nach einem Besuch im nördlichen Pinzgau im Land Salzburg überquert der Film einen Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen. Danach begibt sich eine neue „Landleben“-Produktion „Rund um den Hochschwab“ (21.05 Uhr), inmitten dessen Bergkulisse die Gemeinde Wildalpen liegt. Von dort speist sich eine der beiden Hochquellleitungen, die seit 150 Jahren das Wasser nach Wien transportiert. Den Doku-Abend beschließen zwei Folgen „Land der Berge“ mit „Der Frühling“ (21.55 Uhr) und „Vom Traunviertel ins Villgratental“ (22.55 Uhr).

„zeit.geschichte“-Abend mit Dokumentationen über Europas Diktatoren

Der „zeit.geschichte“-Abend startet am Samstag, dem 20. Mai, mit der ORF-III-Erstausstrahlung „Franco – Spaniens ewiger Diktator“ (20.15 Uhr). Mithilfe von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Historikerinnen und Historikern, bebildert durch teils unbekannte Archivaufnahmen, befasst sich die Dokumentation mit dem ehemaligen spanischen Machthaber. Danach beleuchtet ORF III in der Doku „Die Ära Salazar in Portugal“ eine von Europas vergessenen Diktaturen (21.10 Uhr). Es folgen die Produktionen „Mussolini – Der erste Faschist“ (22.00 Uhr) und „Die Obristen in Griechenland“ (22.55 Uhr).

Premiere „Kultur Heute Weekend“, 90. Geburtstag Marianne Hold

Seit 14. Mai präsentiert ORF III das neue sonntägliche Format „Kultur Heute Weekend“. Am Sonntag, dem 21. Mai, um 8.20 Uhr folgt bereits die zweite Ausgabe, u. a. mit einem Beitrag zur Alltagskultur in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Außerdem beleuchtet „Kultur Heute Weekend“, passend zum ORF-„Dancing Stars“-Finale am Freitag, verschiedenste Tanzevents im Wandel der Zeit. Auch ein Interview mit Schauspielerin Isabelle Huppert zu ihrem neuen Film „Die Gewerkschafterin“ steht auf dem Programm. Ebenfalls im Fokus: der senegalesische Literatur-Shootingstar Mohamed Mbougar Sarr.

Anschließend gratuliert ORF III Schauspielerin Marianne Hold mit den drei Filmen „Die Prinzessin von St. Wolfgang“ (12.15 Uhr), „Die Fischerin vom Bodensee“ (13.45 Uhr) und „Die Lindenwirtin vom Donaustrand“ (15.15 Uhr) zum 90. Geburtstag:

ORF III erinnert an Filmregisseur Ernst Marischka und Swing-Legende Frank Sinatra

Anlässlich des 60. Todestages von Ernst Marischka präsentiert ORF III am Sonntag, dem 21. Mai, zwei seiner Regiearbeiten: „Zwei in einem Auto“ (16.45 Uhr) und „Hochzeitsnacht im Paradies“ (18.30 Uhr). Zum 25. Todestag von Sänger und Entertainer Frank Sinatra erinnert „Erlebnis Bühne“ an die Showbiz-Legende. Den Anfang macht das dokumentarische Roadmovie „Frank Sinatra – Amerikas goldenes Zeitalter“ (20.15 Uhr), gefolgt vom Live-Konzert „Madison Square Garden 1974“ (21.15 Uhr) sowie dem Porträt „Legenden der Leinwand – Frank Sinatra“ (22.10 Uhr). Den Abend rundet Otto Premingers Meisterwerk „Der Mann mit dem goldenen Arm“ (22.55 Uhr) ab.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at