Kooperation: CRIF und Mazars stärken heimische Unternehmen über ESG-Evaluierung

Nachhaltigkeit mit ESG-Evaluierung ist für 9 von 10 heimischen Unternehmen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. CRIF Austria und Mazars unterstützen Unternehmen bei der Evaluierung.

Wien (OTS) - CRIF Austria, Lösungsanbieter von datenbasierter Technologie, und Mazars Austria, eines der führenden internationalen Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung, schließen eine Kooperation zur Unterstützung österreichischer Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeits-Ziele. Die beiden Kooperationspartner haben es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen am Weg zum nachhaltigen Wirtschaften zu begleiten. 2025 soll die „Corporate Sustainability Reporting Directive“ (CSRD) in Kraft treten, die Unternehmen verpflichtet, über ihre geschäftlichen Aktivitäten und deren Nachhaltigkeit zu berichten. „ Das Thema Nachhaltigkeit ist ein enorm wichtiger Faktor für die europäische Wirtschaft. Dies stellt für viele Unternehmen eine Chance, aber auch eine Herausforderung dar. Das Management in diesem Bereich benötigt die richtigen Informationen. Unsere Kooperation von CRIF Austria und Mazars leistet hier konkrete Unterstützung für die heimischen Unternehmen “, kommentiert Boris Rescey, CEO von CRIF Austria.

Plattform zur Evaluierung der Unternehmensnachhaltigkeit

CRIF beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit dem Thema ESG und ist Teil verschiedener EU-Projekte und Initiativen. So leitet CRIF ein Projekt zur ESG-Datenerhebung und ESG-Datenanalyse der Europäischen Kommission. 2021 startete CRIF weltweit eine Plattform zur Evaluierung der Nachhaltigkeit von Unternehmen. Primäres Ziel ist es, die ESG-Transformation der Wirtschaft durch Information zu unterstützen und einen weltweiten Standard in der Messbarkeit von Nachhaltigkeit zu etablieren. In einem Online-Self-Assessment kann jedes Unternehmen seinen ESG-Status evaluieren und ein ESG-Zertifikat erhalten. Weiters ermöglicht die Plattform die Evaluierung der Nachhaltigkeit der eigenen Lieferkette. Die Plattform bietet zudem hilfreiche Zusatzdienste, wie einen CO2-Rechner und die Einschätzung der eigenen Nachhaltigkeits-Performance im Branchenvergleich.

Expert:innen-Beratung in der Nachhaltigkeit erforderlich

„ Die Anforderungen an eine zeitgemäße Unternehmensführung sind immens, und Nachhaltigkeit steht dabei zunehmend im Fokus aller Stakeholder. Eine nachhaltige Lieferkette wird dabei zur grundlegenden Voraussetzung einer gewissenhaften Unternehmensführung. Mit CRIF haben wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, der uns mit seiner ESG-Plattform bei der Evaluierung begleitet “, so Michael Dessulemoustier, Geschäftsführer von Mazars Austria. Das international führende Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung Mazars bietet mit dem Bereich Sustainability Services einen ganzheitlichen Lösungsansatz an, der von initialen Analysen über Datenmanagement und Prozessanforderungen im Unternehmen bis hin zur Unterstützung bei der Berichterstattung reicht.

„ Wir freuen uns sehr, mit Mazars Austria die Kooperation zu schließen, durch die Unternehmen bestmöglich betreut werden und in der Kombination mit der ESG-Plattform ihren Verpflichtungen nachkommen können “, so Boris Rescey, CEO von CRIF Austria. CRIF wurde in Österreich mit dem Nachhaltigkeits-Gütesiegel „Nachhaltiges Engagement 2023“ ausgezeichnet.

Über Mazars

Mazars Austria ist eine der größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien in Österreich mit Standorten in Wien und Krems. Das Unternehmen wächst stetig und hat derzeit elf Geschäftsführer:innen und 200 Mitarbeiter:innen. Mazars Austria ist eingebunden in eine internationale Partnerschaft aus 42.000 Mitarbeiter:innen in 91 Ländern, davon 16.000 in der Mazars North American Alliance. Damit ist die Kanzlei ein starker Partner für Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen. Seit Jahresbeginn ist Mazars Austria Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen. Weitere Informationen: www.mazars.at

Über CRIF

CRIF ist weltweiter Lösungsanbieter mit mehr als 70 Niederlassungen in über 35 Ländern auf vier Kontinenten. Als Teil der CRIF-Gruppe ist CRIF Ratings eine von der ESMA zugelassene Ratingagentur. Der Fokus der Leistungen von CRIF liegt auf datenbasierten Lösungen für Identitäts-, Risikomanagement, Betrugsvermeidung und Nachhaltigkeit. CRIF vereint das Beste aus zwei Welten: innovative Technologie mit bester Information & Analytics. Die Lösungen von CRIF schaffen einen Mehrwert und Vorsprung in der Digitalisierung der Customer Journey. www.crif.at

