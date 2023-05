Forum Hospital Management 2023: Mangel – die große Herausforderung

Wien (OTS) - Bei der kommenden Konferenz des Forum Hospital Managements steht diesmal das Thema „Mangel“ im Mittelpunkt. Renommierte Expertinnen* und Experten* aus Wirtschaft und Gesundheitswesen suchen gemeinsam Antworten auf dringliche aktuelle Fragen.

Energieversorgungsprobleme, Engpässe bei Antibiotika und anderen Medikamenten oder wachsender Mangel an qualifizierten Mitarbeiter*innen stellen unser System auf den Prüfstand. Mangel in einer Gesellschaft, die lange von Überfluss geprägt war, verunsichert stark. Die Entwicklungen verlangen aber auch, bestehende Modelle neu zu denken.

Strategien gegen den Mangel entwickeln

Deshalb widmet sich das Forum Hospital Management am 11. Mai 2023 dem Thema „Mangel: Resignation oder zum Aufbruch bereit“. Bei der Veranstaltung am Wiener Erste Campus, die sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen, der pharmazeutischen Industrie und dem medizinisch-technischen Bereich richtet und vom AKH Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Vinzenz Gruppe organisiert wird, werden zahlreiche Expertinnen*/ Experten* und Vortragende gemeinsam Antworten auf Fragen wie, „Wie gehen wir mit Mangel um? Was macht der Mangel mit uns und unserer Gesellschaft? Finden wir neue Lösungen oder müssen wir lernen, mit Verzicht zu leben?“ suchen. Denn neue Strategien und rasches Handeln sind nötig.

Fakten und Ideen aus der Wirtschaft

Zu Beginn der Konferenz wird Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Zahlen, Daten und Fakten über die wirtschaftliche Lage Österreichs präsentieren. Der deutsche Volkswirt Niko Paech spricht über resiliente ökologisch tragfähige Lebensstile. Und Bestseller-Autor Martin Gaedt thematisiert Ideen zum Out-of-the-box Personalrecruiting und Employer Branding.

Probleme und Lösungen im Gesundheitsbereich

Wie sich die Klimakrise auf die Gesundheit der Menschen und damit auch auf den Gesundheitssektor auswirkt, veranschaulicht Umweltmediziner Hans-Peter Hutter in seinem spannenden Vortrag. Mit dem Thema „Primärversorgung unter Knappheit“ beschreibt VAMED-Manager Klaus Schuster, wie man mit einer Kombination aus medizinischen Leistungen vor Ort und Telemedizin Grundversorgung in jenen Ländern gewährleisten kann, die sonst keinen Zugang dazu hätten. Über neue digitale Lösungen für die mobile Pflege und Betreuung berichten schließlich Informatikerin Cornelia Schneider und WU-Forscherin Birgit Trukeschitz. Erfolgsautor Marc Elsberg, der ein gefragter Redner zu den Themen Energie, IT-Sicherheit und moderne Gesellschaft ist, erklärt den Teilnehmer*innen des 19. Forum Hospital Managements die tatsächliche Black-Out Gefahr.

Allen Vortragenden ist gemein, dass sie auf die Kraft der Innovation vertrauen. Und im Zuge dieser Veranstaltung erste Lösungsansätze aufzeichnen wollen.

