Umfrage: Halbe-halbe im Haushalt ist keineswegs die Norm

Haushaltsarbeit ist in Österreich großteils immer noch klassische Aufgabe der Frauen

Wien (OTS) - „Halbe-halbe“ im Haushalt wurde bereits Ende der 90er Jahre groß beworben. Wie eine aktuelle Umfrage von ImmoScout24 unter 500 Österreicher:innen zeig, ist das aber in Haushaltsangelegenheiten immer noch nicht die Regel. Einzige Ausnahme: der Geschirrspüler. Hier kommt man fast hin.

Klassische Rollenaufteilung ist vorherrschend

Auch wenn Ausnahmen die Regel bestätigen mögen, bei Herr und Frau Österreicher:in ist die klassische Rollenverteilung im Haushalt immer noch das Maß aller Dinge. So erledigen drei Viertel der befragten Frauen die Wäsche – Waschen und Aufhängen selbstverständlich. Etwa ebenso viele stauben in der Wohnung meistens oder immer ab und putzen die Toilette. Etwas weniger, aber immer noch genug, sorgen hauptsächlich dafür, dass Bad und Küche geputzt sind (jeweils 71 Prozent). Männer hingegen kümmern sich – dem Klischee entsprechend – in mehr als der Hälfte der Fälle um Reparaturen (71 Prozent), das Hinausbringen des Mülls (58 Prozent) und um Neuanschaffungen (47 Prozent).

Geschirrspüler ist am ehesten geteilte Verantwortung

Einen Lichtblick gibt es jedoch, und das ist der Geschirrspüler. Dieser wird nicht ganz, aber doch fast, von beiden Geschlechtern als geteilter Verantwortungsbereich wahrgenommen. Immerhin 45 Prozent der befragten Männer geben an, ihn in mehr als der Hälfte der Zeit ein- und auszuräumen. Unter den weiblichen Befragten sind es knappe 50 Prozent, die das von sich sagen.

Staubsaugen ist bei Männern im Kommen

Zwar wird der Staubsauger meist von Frauen benutzt, doch deutet die Umfrage hier Zeichen des Umbruchs an. Immerhin knapp mehr als ein Drittel der Männer (34 Prozent) gibt an, in mehr als der Hälfte der Fälle staubzusaugen. Unter den weiblichen Befragten sind es nicht ganz doppelt so viele (61 Prozent). Weitere 36 Prozent der Männer nehmen die Verantwortung zur Hälfte wahr (Frauen: 22 Prozent).

Auch Einkaufen hat Potenzial

Ähnlich gut dabei sind Männer, wenn es um die Erledigung der Einkäufe geht. Knapp 40 Prozent geben an, mehr als die Hälfte der Einkäufe zu erledigen (Frauen: 59 Prozent). Weitere 36 Prozent erledigen die Hälfte dieser Aufgabe (Frauen: 32 Prozent).

Das Bügeleisen ist nicht in männlicher Hand

Wenig erwärmen können sich die männlichen Befragten für das Bügeleisen: Gerade einmal 13 Prozent sagen, in mehr als der Hälfte der Fälle Wäsche zu bügeln (Frauen 59 Prozent), ebenso viele erledigen die Hälfte der Bügelwäsche (Frauen: 11 Prozent).

Ein Siebtel der Männer kümmert sich gar nicht um den Haushalt

Ein Detail zum Schluss: Gerade einmal 4 Prozent der befragten Frauen geben an, sich generell nicht um den Haushalt zu kümmern. Unter den männlichen Befragten sagt ein Siebtel, sich gar nicht mit Haushaltstätigkeiten zu befassen.



Über die Studie

Für die Umfrage hat die Innofact AG im Februar 2023 für ImmoScout24 rund 500 Österreicher:innen von 18 bis 65 Jahren online repräsentativ für die österreichische Bevölkerung befragt.

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Extern für ImmoScout24 tätig

Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ scout24.com