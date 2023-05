Gemeinsame Eröffnung von Pflegewohnhaus und Studierendenheim

Bürgermeister Michael Ludwig eröffnet die benachbarten ÖJAB-Häuser für alte und für junge Menschen im neuen Meidlinger Stadtteil Wolfganggasse

Wien (OTS) - Der Wiener Bezirk Meidling hat ein innovatives Pflegewohnhaus mit 214 stationären Pflegeplätzen für ältere Menschen erhalten: das ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten – Wohlfühlen am Lebenscampus am Hermann-Glück-Weg 1, mitten im neuen, vielfältigen Stadtteil Wolfganggasse (Kontakt: https://www.oejab.at/neumargareten, Telefon: 01 8152177-0). Direkt angrenzend bietet das neue ÖJAB-Haus Remise, Studierenden- und Jugendwohnheim, mit 87 Wohnplätzen am Hermi-Hirsch-Weg 4 Lebensraum für junge Menschen (Web: https://www.oejab.at/remise).

Im Oktober 2022 übersiedelten alle Seniorinnen und Senioren von einem früheren Pflegewohnhaus in das neue. Im selben Monat zogen die ersten jungen Menschen in das benachbarte Studierendenwohnheim ein. Die Betreiberin beider Häuser, die ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung, ist eine unabhängige, gemeinnützige Heimträgerorganisation für junge und alte Menschen mit 44 Standorten in Österreich.

Die Eröffnung beider Häuser wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am 16. Mai 2023 gemeinsam mit der ÖJAB vornehmen. Der Termin bietet Partner:innen, Expert:innen und Medienvertreter:innen Gelegenheit, vor allem das Pflegewohnhaus und seine Innovationen kennen zu lernen:

Erstmals wurde in Wien eine Pflegeoase geschaffen. Dies ist eine speziell eingerichtete Wohneinheit, in der Menschen mit starker kognitiver und körperlicher Einschränkung ein für ihre Bedürfnisse optimales Zuhause finden.

Generalplaner B18 Architekten ZT und Bauunternehmer Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak schufen ein Haus mit großen Frei- und Bewegungsräumen, mit viel natürlichem Licht, Photovoltaik, begrünten Fassaden, Terrassen mit Blick über Wien und einem ruhigen Garten. Über spezielle schwellenlose Balkontüren erreichen Menschen mit Rollstühlen oder Rollatoren mühelos die Terrassen und den Garten.

Zur Aktivierung der vorhandenen Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner gibt es viele gemeinsame Aktivitäten und sogar eine fahrbare Küche und einen Bastelraum. Die österreichische Künstlerin Birgit Schweiger gestaltete Eingangs- und Gemeinschaftsbereiche.

Im ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten finden Menschen aller Pflegestufen Pflege und Betreuung, überwiegend in Einzelapartments und in einigen Doppelapartments z.B. für Paare. Wer nur vorübergehend Unterstützung benötigt, nützt das Angebot der Kurzzeitpflege. Zur Deckung der Kosten kann eine Förderung des Fonds Soziales Wien in Anspruch genommen werden.

Das Studierenden- und Jugendwohnheim ÖJAB-Haus Remise bietet Einbettzimmer mit hellen, großen Fenstern und besonders breiten, komfortablen Betten. Die Einbettzimmer verfügen entweder selbst über Bad, WC und Kochgelegenheit oder teilen dies in Wohneinheiten mit ein oder zwei weiteren Einbettzimmern. Gemeinschaftsräume in den Stockwerken fördern die Begegnungen zwischen den jungen Menschen. Im 1. Stock hat die ÖJAB-Hauskrankenpflege Neumargareten ihren Stützpunkt. Errichtet wurde das Studierendenwohnheim von der WBV-GPA Wohnbauvereinigung für Privatangestellte und von Neues Leben Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft in Zusammenarbeit mit den Architekten Gerner & Gerner Plus. Die ÖJAB ist Mieterin.

In direkter Nachbarschaft, am „Lebenscampus“, erhalten im Berufspädagogischen Institut der ÖJAB und im Projekt AusbildungsFit junge Menschen Berufsorientierung und Berufsausbildungen. Soziale Projekte, u.a. für Menschen mit Behinderungen, für Kinder und Alleinerziehende, befinden sich – neben geförderten Wohnungen – in direkter Nachbarschaft.



Eröffnung ÖJAB-Pflegewohnhaus und -Studierendenwohnheim

Feierliche Eröffnung für das ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten – Wohlfühlen am Lebenscampus und für das ÖJAB-Haus Remise, Studierenden- und Jugendwohnheim.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nimmt die Eröffnung dieser benachbarten Häuser gemeinsam mit ÖJAB-Geschäftsführerin Monika Schüssler vor.

Podiumsgäste/Grußworte: Wilfried Zankl (Bezirksvorsteher Wien Meidling), Clemens-Wolfgang Niedrist (Generalsekretär Raiffeisenlandesbank NÖ.-Wien), Birgit Schweiger (freischaffende Künstlerin).

Ökumenische Segnung durch Senior Michael Wolf (Evangelische Kirche A.B.) und Pater Dariusz Schutzki (Katholische Kirche, Bischofsvikar Wien Stadt). Musikalische Umrahmung durch Studierende.

Datum: 16.05.2023, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten, Erdgeschoß, Festsaal

Hermann-Glück-Weg 1, 1120 Wien, Österreich

