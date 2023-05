Badeaufsicht, Eisverkauf und Co.: Das sind die Top-Jobs der Sommersaison auf willhaben

Wer in diesem Sommer auch während der Arbeitszeit Sonne und frische Luft tanken will, wird auf dem Job-Marktplatz von willhaben fündig

„Wer einen Job will, willhaben“: Insgesamt warten auf willhaben rund 20.000 Jobs auf die passenden BewerberInnen

Auch wenn es die Temperaturen aktuell noch nicht vermuten lassen: Der Sommer nähert sich in schnellen Schritten. Und so sehen sich in diesen Tagen zahlreiche BewerberInnen nach einem Job für die Sommersaison um. Wer sich bei heißen Temperaturen nicht in klimatisierte Büros zurückziehen will, sondern sich auch im Arbeitsalltag nach frischer Luft, Action und dem Duft von Sonnencreme sehnt, wird auf willhaben mit ziemlicher Sicherheit fündig. „Jahr für Jahr verzeichnen wir im Mai ein Jahreshoch, was das Angebot an Jobs für die Sommersaison betrifft. Ganz im Sinne unserer Job-Kampagne, die aktuell wieder auf den Bildschirmen zu sehen ist, haben wir uns angesehen, welche Jobs von heiß bis cool und von Osten nach Westen in diesem Sommer auf willhaben ausgeschrieben sind“, erklärt Markus Zink, Head of Jobs bei willhaben.

Die Top-Jobs für die Sommersaison 2023

1. UrlaubsbetreuerIn (Steiermark, Niederösterreich, Salzburg):

Von der Reiseleitung über die Organisation bis hin zur Animation – wer Spaß daran hat, Kindern und Familien die schönste Zeit des Jahres noch schöner zu gestalten, ist als Urlaubsbetreuerin am richtigen Ort. Und das bei freier Unterkunft und Verpflegung.

2. EisverkäuferIn (Baden, Niederösterreich):

Im Becher oder im Stanitzel? Wer die Frage aller Fragen nicht nur beantworten, sondern auch stellen möchte und sowohl an der Produktion, als auch am Verkauf von Eis Freude hat, kann sich diesem Sommer beim kultigen Eispeter in Baden versuchen.

3. Badeaufsicht (Wien)

Vor allem im Großstadtdschungel sorgen die Freibäder im Sommer für die heiß ersehnte Abkühlung. Für die Anfang Mai eröffnete Badesaison 2023 wird auf willhaben aktuell noch nach Verstärkung gesucht. Wer die Ausbildung zum Rettungsschwimmer-Retter abgeschlossen hat oder Interesse daran hat, ist in diesem sportlichen Job richtig.

4. HüttenkellnerIn (Tirol):

Vor den heißen Temperaturen in die Berge fliehen? Als HüttenkellnerIn geht das. Und so sucht etwa der Alpengasthof Pillberg in der Nähe von Schwaz in Tirol nach tatkräftiger Unterstützung für den Almsommer auf 1.680 Metern Seehöhe.

5. SommerpostlerIn (alle Bundesländer):

Wer gerne viel unterwegs ist und Abwechslung schätzt, wird auf dem Job-Marktplatz von willhaben ebenso fündig. Denn: Unter dem Motto #HotPostSummer sucht die Österreichische Post aktuell in allen Bundesländern nach motivierten SommerpostlerInnen.

6. Segway Tour Guide (Salzburg Stadt, Salzburg)

Gemeinsam mit Reisenden aus aller Welt die Mozartstadt mit dem Segway erkunden und dafür bezahlt werden? Das geht heuer von Mai bis September.

7. Sommerjob am Attersee (Steinbach am Attersee, Oberösterreich)

Die Gäste im Restaurant, im Hotel und am Campingplatz betreuen, dabei einen kostenlosen Tauch- oder Segelkurs absolvieren oder sich für Canyoning in den Gebirgsbach wagen – auf Saison im Salzkammergut lässt sich der Sommer gut aushalten.

8. SporttrainerIn in Sommercamps (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark)

Basketball, Fußball, Schwimmen, Skateboarden oder Klettern – wer in diesem Sommer sein Hobby zum Beruf machen möchte, kann sich, wahlweise für einige Wochen oder ganze Monate, als SportrainerIn austoben.

„Wer einen Job will, willhaben!“: Crossmedia-Kampagne geht in die nächste Runde

Bereits im vergangenen Jahr hat die Crossmedia-Kampagne von willhaben unter dem Claim „Wer einen Job will, willhaben!“ für Furore gesorgt. Im Mai 2023 kehrt die Werbeoffensive im TV, Hörfunk und im digitalen Raum zurück, um die Vielfalt des Job-Angebots abermals in den Mittelpunkt zu stellen. „willhaben ist mit einer monatlichen Gesamtreichweite von mehr als 60 Prozent zum festen Bestandteil des Alltags in unserem Land geworden. Tausende Kauf- und Verkaufsentscheidungen von A bis Z treffen die Österreicherinnen und Österreicher jeden Tag auf willhaben. Neben unserer führenden Position am Marktplatz und unseren starken Immobilien- und Autobereichen, wollen wir auch unsere Position als Job-Marktplatz weiter ausbauen. Der Re-Launch der Kampagne unterstreicht besonders die Vielfalt unseres Angebotes für ArbeitnehmerInnen und unser enormes Potential für ArbeitgeberInnen in ganz Österreich", so Mercedes Krutz, Head of Marketing bei willhaben.

Link zum TV-Spot

