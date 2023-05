Prompt informiert: „Reuters global business news“ neu im Contentpool von APA-Comm

Internationale Wirtschafts- und Finanznachrichten von Reuters als neue Quelle in der APA-Mediendatenbank – alle Neuigkeiten per Push-Notification

Wien (OTS) - Der PR-Dienstleister und Medienbeobachter APA-Comm hat mit der Nachrichtenagentur Reuters, dem weltweit führenden Anbieter von Wirtschafts- und Finanzinformationen, eine neue Kooperation im Bereich Media Monitoring geschlossen: Die „Reuters global business news“ erweitern ab sofort das umfangreiche Quellenangebot in Österreichs größter Mediendatenbank und sind über die Rechercheplattform APA-OnlineManager in englischer Sprache abrufbar. Im Zuge der Medienbeobachtung durch APA-Comm bleiben zudem Kommunikationsverantwortliche per Push-Notification zu relevanten, aktuellen Nachrichten aus Wirtschaft und Finanz stets up to date.

„Die Wirtschafts- und Finanznachrichten von Reuters ergänzen auf ideale Art und Weise unser Angebot an deutschsprachigen Wirtschafts-News um eine internationale Perspektive. Kundinnen und Kunden bietet APA-Comm mit dem neuen Dienst eine weitere unabhängige, zuverlässige Quelle für eine rasche Information und vertiefende Berichterstattung über Entwicklungen auf den globalen Märkten“, sagt Klemens Ganner, Geschäftsführer bei APA-Comm. „Darüber hinaus weiten wir damit unsere Medienbeobachtungsservices auf Wirtschafts- und Finanz-News aus allen Regionen der Welt aus, und unterstützen Kommunikationsverantwortliche so noch besser, um bei den entscheidenden Themen am Ball zu bleiben.“

Mit den „Reuters global business news“ stehen User:innen nun täglich bis zu 1.400 News-Artikel über Wirtschaftspolitik, alle führenden Aktien-, Anleihen-, Währungs- und Rohstoffmärkte sowie Analysen und Berichterstattung zu weltweiten Unternehmens- oder Konjunkturereignissen und Wettbewerbs- und Regulierungsfragen zur Verfügung. PR- und Kommunikationsspezialist:innen haben zudem Zugriff auf ein umfangreiches Archiv an internationalen Finanz-Nachrichten bis einschließlich April 2021.

Über APA-Comm

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

