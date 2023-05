3SI Immogroup: Hochkarätige Neuerwerbungen in 1080 und 1040 Wien

Wiener Zinshausentwickler erweitert Portfolio um Gründerzeithäuser in Josefstadt und Wieden

Wien (OTS) - Zahlreiche Liegenschaften sind in den vergangenen Wochen in den Besitz des Bauträgers und Immobilienentwicklers 3SI Immogroup gelangt – darunter zwei besonders attraktive Immobilien in exzellenter innerstädtischer Lage. Geschäftsführer Michael Schmidt bekräftigt seine weiterhin starken Kauf- und Bauabsichten in der Bundeshauptstadt.

Mit dem 1877 von Architekt Emmerich Kolbenheyer errichteten Zinshaus in der Leibenfrostgasse 8 / Phorusgasse 6 im 4. Wiener Gemeindebezirk erwarb die 3SI Immogroup vor Kurzem ein siebengeschoßiges Eckzinshaus mit rund 2.400 m2 Nutzfläche. Die Immobilie, die unweit des Franziskus Spitals Margareten und infrastrukturell ideal angebunden liegt, soll in den kommenden Monaten einer hochwertigen Fassaden- und Allgemeinbereichsanierung unterzogen werden.

Die Vermittlung der Wiedener Immobilie erfolgte durch OTTO Immobilien. Philipp Maisel, Leiter des Zinshaus-Teams bei OTTO: „ Wir gratulieren der 3SI Immogroup herzlich zum Ankauf der prominent gelegenen Liegenschaft aus Privatbesitz und bedanken uns bei den involvierten Parteien für die vertrauensvolle Abwicklung der Transaktion. “

Mit einem charmanten, 1901 von Architekt Heinrich Wagner errichteten Mittelzinshaus in der Schlösselgasse im 8. Wiener Gemeindebezirk wechselte ein weiteres städtisches Schmuckstück in den Bestand der 3SI Immogroup. Die fünfgeschoßige Immobilie, die über rund 970 m2 Wohnnutzfläche samt ausbaubarem Dachboden verfügt, wird von der 3SI Immogroup saniert und langfristig in Bestand gehalten.

Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, die erst im vergangenen Jahr einen erneuten Ankaufsrekord erzielen konnte, zeigt sich über die Neuerwerbungen erfreut. „ Wir sind weiterhin ankaufsfreudig und stark an der Erweiterung unseres Portfolios interessiert, sowohl im Altbau-, als im Neubausegment. Wir kaufen und wir bauen weiterhin! “

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung

im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

