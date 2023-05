Verein GEDENKDIENST fordert Aufklärung über die Vorwürfe gegenüber Andreas Maislinger und dem Verein Österreichischer Auslandsdienst

Junge, motivierte Menschen, die einen Gedenkdienst leisten möchten, müssen unterstützt und gefördert, nicht bedroht oder eingeschüchtert werden stellvertretende Obfrau des Verein GEDENKDIENST, Marie Lang 1/2

Als Verein einen Gedenkdienst im Ausland anzubieten, bedeutet auch, dass man eine Verantwortung gegenüber den eigenen Gedenkdienstleistenden trägt Obfrau des Verein GEDENKDIENST, Nadine Dimmel 2/2

Wien (OTS) - Der Verein GEDENKDIENST ist schockiert über die Vorwürfe gegen den Vorsitzenden des Verein Österreichischer Auslandsdienst, die heute Abend in der Wochenzeitung Falter veröffentlicht und in der Zeit im Bild thematisiert wurden. Über 14 Aussagen von Personen aus dem Umfeld des Verein Österreichischer Auslandsdienst zeichnen ein verheerendes Bild. Es gibt zwei Trägerorganisationen, die einen Gedenkdienst im Ausland anbieten. Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche und unabhängig voneinander agierende Organisationen, die sich in ihren Strukturen wesentlich unterscheiden. Der Verein GEDENKDIENST verurteilt die Handlungen, die heute im Falter und der Zeit im Bild beschrieben wurden, aufs Schärfste und distanziert sich von diesen mit Vehemenz. Bereits 1997 wurde Andreas Maislinger von der Generalversammlung des Verein GEDENKDIENST abgewählt und ausgeschlossen.

"Junge, motivierte Menschen, die einen Gedenkdienst leisten möchten, müssen unterstützt und gefördert, nicht bedroht oder eingeschüchtert werden" , fordert die stellvertretende Obfrau des Verein GEDENKDIENST, Marie Lang. Gedenkdienst ist ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Erinnerungspolitik. Die Obfrau des Verein GEDENKDIENST, Nadine Dimmel, betont: "Als Verein einen Gedenkdienst im Ausland anzubieten, bedeutet auch, dass man eine Verantwortung gegenüber den eigenen Gedenkdienstleistenden trägt" . Dieser Verantwortung kommt der Verein Österreichischer Auslandsdienst unter der Leitung von Dr. Andreas Maislinger offenbar nicht nach.

Dinge, die selbstverständlich sein sollten – physische und psychische Sicherheit sowie Unterstützung Jugendlicher und junger Erwachsener, die einen Gedenkdienst leisten möchten – sind im Verein Österreichischer Auslandsdienst augenscheinlich nicht sichergestellt. Die aufgezeigten Missstände müssen aufgearbeitet und die notwendigen Konsequenzen gezogen werden.

