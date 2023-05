Hanger/Stögmüller: Bundesregierung stärkt mit Freiwilligengesetz das Ehrenamt in unserem Land

ÖVP/Grüne: Staatspreis für Freiwilligenarbeit wird ab sofort jährlich vergeben – Start der Begutachtungsfrist

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Bundesregierung stärkt mit der Reform des Freiwilligengesetzes und weiteren Maßnahmen die Ehrenamtlichkeit und die Gesellschaft in unserem Land“, sagen heute, Dienstag, ÖVP-Freiwilligensprecher Andreas Hanger und Grünen-Freiwilligensprecher David Stögmüller unisono anlässlich des Begutachtungsstarts des Maßnahmenpakets, das Verbesserungen für alle ehrenamtlich engagierten Menschen bringt. Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Sozialminister Johannes Rauch und die beiden Staatssekretärinnen Claudia Plakolm und Andrea Mayer haben nach einem Ehrenamtsgipfel das Spektrum an Maßnahmen präsentiert.

Freiwillige, die man mit der Errichtung einer bundesweiten Servicestelle für Ehrenamt und Freiwilligenzentren verstärkt unterstützen will, seien in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, so die beiden Abgeordneten. Darüber hinaus sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres (FSJ) und des Freiwilligen Umweltschutzjahres (FUJ) künftig bis zu 500 statt 270 Euro pro Monat und ein kostenloses Klimaticket erhalten. Auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Gedenk-, Friedens- und Sozialdienst im Ausland soll es eine höhere finanzielle Unterstützung geben.

An weiteren Maßnahmen wird intensiv gearbeitet. Die Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützige Organisationen soll deutlich erweitert werden. Weiters wird es zusätzliche finanzielle Mittel für Einsatzorganisationen geben, die sehr stark von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen werden. Auch ein Energiekostenzuschuss für gemeinnützige Vereine wird gerade ausgearbeitet.

„Rund 3,7 Millionen Österreichinnen und Österreicher leisten freiwillig und unentgeltlich wöchentlich 14 Millionen Arbeitsstunden in allen gesellschaftlichen Bereichen von Sport, Kunst und Bildung über Katastrophen- und Umweltschutz, in Interessensvertretungen bis hin zu Gesundheit und Sozialem und machen Österreich zu dem, was es ist: eines der lebenswertesten Länder weltweit. Sie sind das Rückgrat der Gesellschaft“, so der Abgeordnete Andreas Hanger.

„Bereits seit Jahren ist es uns ein Anliegen, dass Freiwillige und Ehrenamtliche in Österreich mehr anerkannt und stärker finanziell unterstützt werden - und dass wir die Freiwilligenarbeit in Österreich nachhaltig ausbauen. Besonders gelungen dabei ist, existierende Strukturen wie das Freiwillige Sozialjahr und den Auslandsgedenkdienst nicht nur aufzuwerten, sondern auch Akzente für kommende Generationen von Ehrenamtlichen zu schaffen, denn das Freiwilligenwesen ist eine wichtige Säule für die österreichische Gesellschaft, die wir langfristig absichern und für die Zukunft fit machen müssen “, sagt Stögmüller.

„Alle Ehrenamtlichen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Mit der Reform des Freiwilligengesetzes wird uns der Ausbau und die Absicherung des Freiwilligenwesens gelingen“, so Hanger und Stögmüller abschließend.

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at

bzw.

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at