Croma-Pharma mit 27 Prozent Umsatzwachstum in 2022 und angestrebtem weiterem Umsatzwachstum in 2023 und danach

Starkes Geschäftsergebnis 2022: Umsatzwachstum von 27 Prozent und deutlich gestiegene Margen

Leobendorf/Wien (OTS) -

Wachstum durch die Einführung seines Botulinumtoxins, dessen Katalysatoreffekt auf das bestehende Portfolio sowie starkes Marktwachstum

Weitere Marktanteilszuwächse, strategisches mittelfristiges durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von rund 30 Prozent und weitere Verbesserung der operativen Ergebnismargen angestrebt

Croma-Pharma GmbH (Croma) hat heute die Geschäftsergebnisse für 2022 veröffentlicht. Das Jahr 2022 war geprägt von einem starken Umsatzwachstum von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (der ausgewiesene Gesamtumsatz stieg von 95,8 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 121,2 Mio. EUR im Jahr 2022). Dies ist der voraussichtliche Auftakt einer Periode schnellen Umsatzwachstums, das durch die geplante Markteinführung neuer Produkte, internationale Expansion und starkes Gesamtmarktwachstum angetrieben wird.

Die Ergebnisse des Jahres 2022 wurden auch durch die Einführung seines Botulinumtoxins in elf europäischen Kernmärkten sowie durch die starke Performance des direkten und indirekten internationalen Geschäfts des Unternehmens angetrieben. Das EBITDA*) des Unternehmens belief sich im Jahr 2022 auf 18,4 Mio. EUR, eine deutliche Steigerung gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Während das Jahr 2021 noch von den Auswirkungen der Covid-Pandemie geprägt war, begannen im Jahr 2022 die strikten Maßnahmen zur Kostenkontrolle und die zunehmenden Skalierungseffekte zu greifen und ermöglichten einen positiven freien Cashflow.

Für die mittelfristige Zukunft von Croma-Pharma erwartet das Management von Croma ein strategisches mittelfristiges durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von rund 30 Prozent pro Jahr und eine weitere deutliche Verbesserung des EBITDA. Unterstützend wirken unter anderem wesentliche Produktneueinführungen, das anhaltend starke Wachstum im globalen Markt für ästhetische Medizin, weitere Skalierungseffekte, sowie Cromas neue Position als Komplettanbieter für minimalinvasive Ästhetik. Die Ergänzung des Croma-Portfolios durch das Botulinumtoxin und dessen Katalysatorwirkung auf das Gesamtportfolio ermöglichen es Croma, neue Kundensegmente wie Schönheitskliniken anzusprechen. Nach der Markteinführung des Botulinumtoxins in elf europäischen Kernmärkten im Jahr 2022 plant Croma das Botulinumtoxin nach Erhalt der Zulassung 2023 in weiteren zwölf europäischen Märkten einzuführen. Eine weitere geografische Expansion mit dem Produktportfolio und interkontinentales Wachstum sind ab 2024 geplant.

Die positiven Aussichten für die Geschäftsentwicklung von Croma in 2023 werden durch die Geschäftsergebnisse im ersten Quartal 2023 bestätigt, die ein weiteres starkes Wachstum sowohl bei Umsatz (+18 Prozent) als auch bei EBITDA (+13 Prozent) zeigen.

Andreas Prinz, CEO von Croma-Pharma: "2022 war ein erfolgreiches Jahr für Croma, mit einem starken globalen Nachfragewachstum in der minimal-invasiven Ästhetik. Als Unternehmen befinden wir uns auf einem nachhaltigen Wachstumspfad. Die Markteinführung unseres Botulinumtoxins im Jahr 2022 markierte einen Wendepunkt für Croma, machte uns zu einem Komplettanbieter mit einem der umfassendsten Portfolios in unserer Branche und legte den Grundstein für einen weiteren, großen Wachstumsschritt. Wir sind stolz darauf, gut positioniert zu sein, um auf ein starkes Umsatzwachstum sowie eine echte Wende bei der Profitabilität abzuzielen, da die erheblichen Investitionen der letzten Jahre ihr Ertragspotenzial zu zeigen beginnen."

Über Croma:

Croma-Pharma® ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven Ästhetik und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen. Croma bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, Fäden und Biostimulatoren auch eine komplementäre Hautpflegeserie umfasst. Das Familienunternehmen wurde 1976 vom Apothekerehepaar Prinz in Wien gegründet und hat seine Niederlassung in Leobendorf bei Wien. Mit 550 Mitarbeiter/innen, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures und 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 80 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Mehr unter croma.at.

*) Die Definition von EBITDA lautet (i) profit/loss before taxes, less finance income, less finance costs, less (ii) depreciation and amortization and less impairment expenses

