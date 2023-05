Tourismus Job Days: WKÖ bringt Unternehmen und internationale Fachkräfte zusammen

Jobmatching-Event ermöglicht Betrieben Austausch mit internationalen Bewerber:innen – eine von vielen Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel

Wien (OTS) - Der gravierende Arbeits- und Fachkräftemangel stellt die österreichischen Betriebe vor große Herausforderungen. Aus diesem Grund hat die Wirtschaftskammer Österreich für 9. und 10. Mai zu den Tourismus Job Days geladen. Dabei handelt es sich um ein Online-Event, das österreichische Betriebe mit Fachkräften aus der EU sowie aus Drittstaaten zusammenbringt und dabei auch kurze Bewerbungsgespräche ermöglicht. Neben zahlreichen Tourismusbetrieben sind fast 250 internationale Fachkräfte mit dabei.

„Ziel der Wirtschaftskammer ist es, an mehreren Hebeln gleichzeitig anzusetzen und sämtliche verfügbare Arbeitskräfte-Potenziale zu heben. Das sind ältere Menschen, die wir durch Anreize für längeres Arbeiten gewinnen wollen, das sind Frauen, die durch bessere Kinderbetreuung dem Arbeitsmarkt stärker zur Verfügung stehen sollen, und das sind natürlich auch internationale Fachkräfte“, sagt Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der WKÖ. Daher hat die WKÖ im Rahmen ihrer Internationalen Fachkräfte-Offensive nun zum dritten Mal – nach zweimal Job Days für die IT-Branche – dieses Online-Jobmatching-Event initiiert.

Gerade im Tourismus ist der Arbeitskräftemangel derzeit groß. „Wir müssen dem Arbeitskräftemangel, der sich im heimischen Tourismus – wie auch in vielen anderen Branchen – aufgrund des demografischen Wandels weiter zuspitzt, dringend gezielte Maßnahmen entgegensetzen“, betont daher Robert Seeber, Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ. Und er unterstreicht: „Eines ist klar: Nur mit ausreichend Arbeitskräften kann Österreich seine weltweite Position als Top-Tourismus-Destination halten und ausbauen. Schon jetzt fehlen im Tourismus rund 30.000 Arbeitsplätze. Ohne zukunftsweisende Weichenstellungen wird 2040 der zusätzliche Bedarf in unserer Branche auf 50.000 Mitarbeiter:innen ansteigen.“

Der Fokus der Jobmesse liegt auf ganzjähriger Beschäftigung. Bewerben konnten sich sowohl Mitarbeiter:innen aus dem EU-Raum als auch außerhalb der EU. „Für Mitarbeiter:innen außerhalb der EU ist eine Beschäftigung im Tourismus über die Rot-Weiß-Rot Karte in einem Mangelberuf, wie z.B. Koch, möglich“, hofft Seeber auf zahlreiche erfolgreiche Bewerbungsgespräche und „Matches“.

Die österreichischen Tourismusbetriebe suchen Mitarbeiter:innen für die unterschiedlichsten Positionen, etwa Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Rezeptionist/-in. (PWK137/DFS)

