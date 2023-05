Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Staatssekretär Florian Tursky unterzeichneten „Digital Austria Pact“

Wichtiger Schulterschluss für mehr digitale Kompetenzen

St. Pölten (OTS) - Die Digitalisierung ist ein zentraler Faktor, gerade für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Niederösterreich. Um die Chancen, die sich dank der Digitalisierung ergeben, bestmöglich nutzen zu können, müssen die heimischen Unternehmen, aber auch die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher digital fit sein. Digitale Kompetenzen haben daher höchste Priorität. Ein wichtiger Baustein zur Steigerung dieser Kompetenzen ist die vom Bund gestartete „Digitale Kompetenzoffensive“, die heute von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, im Haus der Digitalisierung in Tulln bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Dabei konnte auch der „Digital Austria Pact“ zur Steigerung digitaler Skills digital signiert werden.

„Bei der Digitalisierung handelt es sich um ein Thema, das entscheidend für die Entwicklung unseres Bundeslandes und auch von ganz Österreich ist“, sagte Teschl-Hofmeister, die auch betonte:

„Österreichs Wirtschaft leidet unter einem massiven Fachkräftemangel. Gerade der Bedarf an qualifizierten IT-Fachkräften ist besonders hoch. Deshalb startet noch heuer das ‚Digital Business Kolleg‘ in Mistelbach, ab Herbst 2024 werden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im ‚Technischen IT-Kolleg‘ in Gänserndorf angeboten.“

Die Digitalisierung ist ein wachstumsbestimmender Motor unserer Gesellschaft und der Wirtschaft. „Für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist es ganz entscheidend, dass Unternehmen ausreichend qualifiziertes Personal finden“, führte die Landesrätin aus. „Wir als Bundesland Niederösterreich wollen bis 2030 alle Landsleute ‚fit‘ für das digitale Leben und digitale Arbeiten machen. In diesem Zusammenhang benötigen wir als Flächenbundesland zum einen den weiteren Breitbandausbau und zum anderen eine effiziente Weiterbildung für die Bevölkerung, um die digitalen Basiskompetenzen der Menschen zu verbessern. Für ‚Land und Leute‘ bilden drei zentrale Ziele die Grundlage der NÖ Digitalisierungsstrategie: digitale Fitness, digitale Infrastruktur und digitale Lösungen.“

„Als Bildungs-Landesrätin ist es mir wichtig, dass wir bei den Schülerinnen und Schülern sowie in der Aus- und Weiterbildung die Grundsteine für ein digital-zukunftsfittes Niederösterreich legen“, so Teschl-Hofmeister. Aus diesem Grund wurden in Niederösterreich bereits über 350 Schulstandorte mit über 53.000 digitalen Geräten ausgestattet. Für einen optimalen Ablauf wurden den Schulen in Niederösterreich 70 IT-Fachkräfte zur Seite gestellt, um im Rahmen dieser Geräteinitiative die Digitalisierung im Unterricht voranzutreiben. Ein weiteres Erfolgsprojekt ist der Digi Bus, der quer durchs Land tourt und den digitalen Wandel und die Chancen veranschaulicht.

Staatssekretär Florian Tursky erklärte: „Unser gemeinsames Ziel ist es, allen Menschen digitale Skills zu vermitteln. Die Offensive stellt sicher, dass wir die Kräfte bündeln und in einer gemeinsamen Strategie die digitalen Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger steigern. Die Maßnahmen reichen von der Finanzierung der künftigen Schulungen und Weiterbildungen bis hin zu einem einheitlichen Zertifizierungssystem.“ Konkrete Ziele der Offensive sind bis 2030 den Anteil der IT-Fachkräfte und besonders der weiblichen IT-Fachkräfte zu steigern sowie digitale Talente zu fördern. Zudem soll die Einführung eines nationalen Referenzrahmens („DigComp 2.3 AT“) digitale Fähigkeiten mess- und vergleichbar machen. Das geplante Maßnahmenprogramm der „Digitalen Kompetenzoffensive“ umfasst insbesondere auch die gemeinsame Strategieentwicklung mit Ländern und Stakeholdern. Deshalb fand heute in Tulln der „Digital Skills Dialog“ mit Expertinnen und Experten sowie Partnerinnen und Partner des Landes statt, bei dem Vorzeigebeispiele präsentiert und Ideen bzw. Vorschläge zur Erhöhung der digitalen Kompetenzen eingebracht wurden.

