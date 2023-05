Planungen für LILIAIR bleiben aufrecht

LILIHILL GROUP hält am Projekt einer Regionalfluglinie fest. Klagenfurt bleibt mögliche Destination.

Klagenfurt (OTS/LCG) - Flugzeuge starten immer gegen den Wind. Trotz des enormen Gegenwinds und aller Unkenrufe werden die Planungen für den neuen Convenience Business Carrier weiterverfolgt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Airport Klagenfurt wird LILIAIR mehr Vorlaufzeit in den Start der Regionalfluglinie investieren. LILIAIR wird als zuverlässige Airline mit hohem Serviceanspruch an den Start gehen. Die Entscheidung über die künftige Home Base der Fluglinie wird in einem Evaluierungsprozess getroffen werden, wobei sich mehrere Optionen in der Alpen-Adria-Region bieten.

Klagenfurt bleibt eine mögliche Destination der Regionalfluglinie, die im 100-prozentigem Eigentum der LILIHILL GROUP steht. Verhandlungen mit dem Airport Klagenfurt werden wieder aufgenommen, sobald die Gremien am Kärntner Flughafen wieder entscheidungsfähig sind und sich die rechtliche Situation geklärt hat. Bisher haben sich Land Kärnten und Stadt Klagenfurt als Minderheitseigentümerin gegen einen Vertrag mit der österreichischen Fluglinie gestemmt und den Projektverlauf verzögert. Seitens LILIAIR besteht auch in einer neuen Eigentümerinnenkonstruktion Gesprächsbereitschaft, um dem Tourismus und der Wirtschaft in Kärnten attraktive Flugverbindungen zu bieten.

Weitere Informationen auf liliair.com

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse