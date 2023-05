Andreas Babler spendet 24.000 Euro seiner Bundesrats-Bezüge für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche

Das Geld fließt an das Projekt „Mut schaffen“ der Volkshilfe

Wien (OTS) - Schon im Jänner 2023 hat Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, bei seiner Kandidatur für die niederösterreichische Landtagswahl angekündigt, bei Erhalt eines Mandates sämtliche Bezüge daraus spenden zu wollen. „Ich kann gut von meinem Einkommen als Bürgermeister leben. Es gibt jedoch zigtausende Familien mit Kindern in Österreich, die in Armut leben. Das ist eine Schande in einem reichen Land wie Österreich. Mit meinen Mandatsbezügen, die ich jetzt als Mitglied des Bunderats habe, möchte ich einen Beitrag leisten, diese Familien zu unterstützen“, sagt Babler.



Insgesamt fließen pro Jahr 24.000 Euro aus den Netto-Bezügen von Andreas Babler an das Volkshilfe-Projekt „Mut schaffen“ in Tranchen von je 2.000 Euro pro Monat. Mit diesem werden zwanzig armutsbetroffene Kinder und Jugendlichen mit 100 Euro pro Monat unterstützt. Die restlichen Bundesrats-Bezüge fließen als Spende in regionale Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten.



„Unser Ziel muss sein, dass kein Kind in Österreich hungrig in der Schule sitzt oder in einer Wohnung lebt, die schimmlig und feucht ist. Jedes Kind hat das Recht auf ein Leben ohne Armut. Das können wir uns in einem reichen Land wie Österreich leisten“, erklärt Babler seine Beweggründe.



Es ist nicht der einzige Beitrag, den Babler leisten will: Geld, das im Zuge seiner Kampagne zur SPÖ-Mitgliederbefragung gesammelt und nicht ausgegeben wurde, wird der Verein, der die Kampagne trägt, zu je gleichen Teilen an weitere Volkshilfe-Projekte spenden: für die Projekte „Kinderarmut abschaffen“, „Demenzhilfe Österreich“ und für die „Nothilfe-Ukraine“.



