FPÖ – Kaniak: Freiheitlicher Sechs-Punkte-Plan würde das von ÖVP und Grüne demolierte Gesundheitssystem retten

ÖVP-Grüne Versagen in Gesundheitspolitik erneut bestätigt - Umfrage bestätigt enorme Mängel im Gesundheitssystem

Wien (OTS) - „Und wieder bestätigt eine Umfrage, was die Bevölkerung tagtäglich erleben muss: Die Untätigkeit der schwarz-grünen Bundesregierung treibt unser Gesundheitssystem in den Abgrund. Die Zufriedenheit in der medizinischen Versorgung ist in den vergangenen vier Jahren noch mehr gesunken und die Bundesregierung bleibt weiterhin auf Tauchstation, anstatt endlich für eine ordentliche medizinische Versorgung Sorge zu tragen“, kommentierte der FPÖ-Gesundheitssprecher und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Parlament NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die heute veröffentlichten Umfrageergebnisse des Demox-Institutes im Auftrag des Austrian Health Forums (AHF), wonach 59 Prozent der Befragten angaben, dass sich das Gesundheitssystem verschlechtert habe und als Gründe den Ärztemangel, die Wartezeiten für Behandlungen, den Pflegenotstand und auch die „Zwei-Klassen-Medizin“ als Hauptgründe angegeben haben. „Wir Freiheitliche haben unsere Lösungen zur Rettung des österreichischen Gesundheitssystem mit - unter anderem - unserem Sechs-Punkte-Plan zur Behebung des Personalmangels bereits präsentiert und sind auch bereit diese Lösungen umzusetzen. Die Frage ist: Sind ÖVP, Grüne und ihre Anhängsel von SPÖ und Neos auch bereit dazu? So wie es aussieht, leider nicht“, so Kaniak weiter.



Der Sechs-Punkte-Plan beinhalte etwa die Evaluierung des Personalbedarfs auf allen Ebenen, finanzielle Fairness mit Prämien und Überstundenabgeltungen, eine Entbürokratisierung und Kompetenzerweiterung, die Weiterbeschäftigung älterer Ärzte und eine erweiterte Ausbildung, ein Stipendienmodell und schlussendlich die Einbindung der Wahlärzte in das Kassensystem mit der Aufhebung des Doppelbeschäftigungsverbotes. „Im Gegensatz dazu hat die Bundesregierung keinen Plan, geschweige denn Lösungen für die Gesundheitsmisere, im Grunde fehlt es auch am ernsthaften Willen, die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen“, erklärte und erinnerte er auch an die budgetären Fehlentscheidungen der Regierung. „Milliarden Euro für Corona-Ausgaben, kaum Finanzmittel für Infrastruktur und Personal in den Krankenanstalten: So fährt man ein Gesundheitssystem mutwillig und mit Anlauf an die Wand. Damit schreibt die Regierung die Mangelverwaltung in unserem Gesundheitssystem fort“, kritisierte der FPÖ-Gesundheitssprecher.



„Wir haben im Parlament unzählige Vorschläge gemacht, wie man unsere Gesundheitssystem im Interesse der Patienten, aber auch der Ärzte und des Gesundheitspersonals insgesamt wieder fit machen kann. Das Interesse von ÖVP und Grünen an Lösungsvorschlägen ist – gelinde gesagt – endenwollend. Zum Wohle und zur Wiederherstellung des hart erarbeiteten bescheidenen Wohlstandes in Österreich, wozu auch die ausreichende medizinische Versorgung zählt, bleibt nur eines: Neuwahlen. Eine neue Regierung mit einem freiheitlicher Kanzler Herbert Kickl würde die Probleme unseres Gesundheitssystems und im Sinne der eigenen Bevölkerung umgehend angehen“, so Kaniak.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at