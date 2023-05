Die Chance 1.000

fit4internet fördert die digitale Fitness der Jugend

Unsere Jugend und #digitaleSkills sind zwei der wichtigsten Potenziale für die digitale Zukunftsfähigkeit Österreichs, denn bereits 90% aller Berufe setzen ein Basis-Set an digitalen Kompetenzen voraus. Somit ist ein sicheres, kompetentes und selbstbestimmtes Agieren in der digitalen Welt sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext wesentlich.

Um die Jugend mit digitalem Wissen auf die zukünftigen beruflichen Herausforderungen vorzubereiten und sie mit am Arbeitsmarkt gefragten digitalen Skills auszustatten, stellt fit4internet gemeinsam mit Wirtschaftspartnern anlässlich des "Year of Skills" 2023 der Europäischen Kommission unter dem Motto "Die Chance 1.000" berufsfördernde Zertifikate und Schulungen im Wert von mehr als 100.000 Euro kostenlos zur Verfügung. Darunter insgesamt 1.000 Dig-CERT Online-Wissensüberprüfungen für Maturant*innen und Lehrabsolvent*innen, welche die berufliche Anschlussfähigkeit im Bereich des digitalen Wissens nachweisen. In Kooperation mit Mitgliedsunternehmen und Partnern aus der österreichischen IKT-Wirtschaft wie Microsoft, Cisco, bizExaminer, bizConsult und ETC-Enterprise Training Center werden unter den 1.000 jungen Berufsanwärter*innen zusätzlich 250 Qualifizierungsangebote und Industriezertifikate zur Förderung der 21st Century Skills verlost.

Mit dieser weitreichenden und zukunftsorientierten Maßnahme unterstützt fit4internet als gemeinnütziger Verein und als Mitglied der „Digital Skills and Job Coalition“ der Europäischen Kommission die Vorhaben auf EU-Ebene und der österreichischen Bundesregierung, um Österreich sukzessive #digitallyfit zu machen.

Die Initiative läuft von März 2023 bis Ende Jänner 2024.

Alle Informationen zur Initiative finden Sie hier: http://f4ievents.eventcloud9.com/e/chance1000

Weiterführende Informationen zum Dig-CERT sind unter http://www.dig-cert.at nachzulesen.

