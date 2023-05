Olga Voglauer ist neue Generalsekretärin der Grünen

Kogler: „Ich kann mir niemand besseren vorstellen“

Wien (OTS) - Die Kärntner Biobäuerin Olga Voglauer wurde im Bundesvorstand der Grünen einstimmig zur neuen Generalsekretärin der Grünen gewählt. „Mit Olga Voglauer gibt es bei den Grünen eine weitere durchsetzungsstarke Stimme. In einer Zeit, in der jene, die Hass und Hetze sähen, immer lauter werden, braucht es ein noch stärkeres Gegengewicht. Wir sind eine Partei, die nicht mit Angst Politik machen will – sondern mit Hoffnung, Mut und Zuversicht. Wir haben Ideen, Willenskraft und einen Plan, wie wir die Zukunft gestalten können, so dass sie auch für unsere Kinder und Enkelkinder lebenswert ist. Olga Voglauer ist eine Kämpferin, die als Biobäuerin ganz genau weiß, welche Auswirkungen die Klimakrise auf uns alle hat, der soziale Gerechtigkeit und ein intaktes Klima die wichtigsten Anliegen sind. Sie ist eine, die fest mit beiden Beinen am Boden steht und die ohne Zögern anpackt, wenn’s drauf ankommt. Als Generalsekretärin kann ich mir niemand besseren vorstellen“, freut sich der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.

„Ich freue mich sehr darauf, Bundessprecher Werner Kogler und die Grüne Partei künftig als Generalsekretärin zu unterstützen. Ich weiß bei den Grünen ein großartiges Team um mich, von den Minister:innen über den Parlamentsklub bis zu den Landesorganisationen und all jenen, die tagtäglich für die Grüne Idee rennen. Wir Grüne stehen für eine Politik, die die Klimawende vorantreibt, die Umwelt schützt und den künftigen Generationen ihre Lebensgrundlage sichert. Wir stehen für eine Politik, die darauf achtet, dass es allen Menschen in Österreich gut geht und dass sich alle ihr Leben gut leisten können. Und für eine Politik, die hinschaut und anpackt, wenn es um die Verteidigung unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats geht. All das voranzutreiben und die Grünen dabei zu unterstützen, diesen Weg in die Zukunft erfolgreich zu gestalten, wird meine Aufgabe als Generalsekretärin sein. Gemma’s an!“, sagt Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen.

