Über zwei Tonnen Müll gesammelt: Voller Erfolg für ersten McDonald’s Cleanup Day

Brunn am Gebirge (OTS) - Nach wie vor landen immer noch Abfälle am Straßenrand oder in der Natur: Um ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll und für verantwortungsvolles Recycling zu setzen, lud McDonald’s Österreich am 6. Mai 2023 erstmals zu einem österreichweiten McDonald’s Cleanup Day – und das mit großem Erfolg: Durch den gemeinsamen Einsatz von McDonald’s Gästen, Partner:innen, Mitarbeiter:innen, Franchisenehmer:innen sowie Interessierten wurden in ganz Österreich über 2300 Kilogramm Müll gesammelt und so ein starkes Zeichen für eine saubere Umwelt gesetzt.

Vergangenen Samstag hieß es in ganz Österreich „An die Müllsäcke, fertig, los“, als McDonald’s Österreich in über 60 Restaurants die heimische Premiere des McDonald’s Cleanup Days veranstaltete. Um ein Zeichen gegen das achtlose Entsorgen von Müll in der Natur zu setzen, zogen dabei Franchisenehmer:innen und ihre Teams österreichweit gemeinsam mit engagierten Gästen aus der Region los und sammelten weggeworfene Abfälle von Parkplätzen, Straßenrändern, Flussufern und Wiesen – und das mit einem beachtlichen Erfolg: So sammelten die Teilnehmer:innen des Cleanup Days österreichweit über zwei Tonnen Müll.

„Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer:innen, unseren Mitarbeiter:innen und unseren Franchisenehmer:innen für ihr Engagement. Mit unserer mehrwöchigen Kampagne und dem Cleanup Day am 6. Mai haben wir österreichweit ein starkes Zeichen für eine saubere Umwelt gesetzt und werden auch weiterhin Bewusstsein für die richtige Müllentsorgung schaffen und schärfen. Mit kontinuierlichen Maßnahmen in den Bereichen Recycling und Müllvermeidung nehmen auch wir unsere ökologische Verantwortung wahr“, so McDonald’s Managing Director Nikolaus Piza im Rahmen der Aktion im niederösterreichischen Loosdorf. Als Dankeschön lud McDonald’s alle Teilnehmer:innen im Anschluss an das gemeinsame Müllsammeln auf ein Klassiker-McMenü ein.

Aufmerksamkeitsstarke Bewusstseinskampagne erzielte 118 Millionen Bruttokontakte



Der Cleanup Day stellte auch den Abschluss für die bisher größte Anti-Littering-Kampagne des Systemgastronomiemarktführers dar. Seit Mitte April rief McDonald’s seine Gäste unter dem Motto „Mach keinen Mist“ auf Plakaten, online, im Print, auf Social Media sowie in TV und Radio zu einer „richtigen Trennung“ auf. Die 360 Grad-Kampagne erzählte Geschichten von „fallengelassener“ Liebe und sollte damit aufmerksamkeitsstark Bewusstsein dafür schaffen, Verpackungen nicht einfach am Straßenrand wegzuwerfen – und das mit großer Reichweite: So wurden mit der Kampagne in TV, Radio und mittels Außenwerbung rund 118 Millionen Bruttokontakte erreicht. Auch das „Mach keinen Mist“-Game in der McDonald’s App erfreute sich großer Beliebtheit und wurde im Kampagnenzeitraum über zwei Millionen Mal gespielt.

Vermeiden, verringern, verwerten: ARA als neuer Recyclingpartner

Als neues Partnerunternehmen von McDonald’s Österreich im Bereich des Verpackungsrecyclings fungiert seit kurzem das österreichische Sammel- und Verwertungssystem Altstoff Recycling Austria (ARA): „Die ARA ist Österreichs treibende Kraft in der Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel, Verpackungen als Rohstoff im Kreislauf zu halten, wertvolle Ressourcen zu schonen und damit die Umwelt zu schützen und wir freuen uns sehr, ab sofort auch für McDonald’s im Einsatz zu sein“ , so ARA-Vorstand Harald Hauke. Auch der am 6. Mai österreichweit gesammelte Müll wurde bereits von der ARA bei den teilnehmenden McDonald’s Restaurants abgeholt und anschließend sachgerecht verwertet.

