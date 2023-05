Babler: „Danke an alle, die Teil unserer Bewegung sind – und eine herzliche Einladung an jene, die noch zu uns stoßen werden!“

Unter 50 erfolgreichsten Social Media Postings sind 41 von Babler; 7 von 10 Interaktionen auf Babler-Seiten.

Wien (OTS) - Andreas Babler und sein ehrenamtliches Kampagnen-Team ziehen am Ende der Mitgliederbefragung Bilanz. „Danke an alle, die Teil unserer Bewegung sind! Wir sind uns sicher, dass wir ein beachtliches Ergebnis erzielen werden und sind zuversichtlich, als erste übers Ziel zu gehen!“, sagt Babler. Die gesamte Kampagne wurde durch ehrenamtliches Engagement in ganz Österreich getragen – viele haben sich dafür extra Urlaub genommen, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einzubringen. Wie erfolgreich die Kampagne ist, zeigen die Zahlen deutlich: Von Tag eins an wurden die Ziele weit übertroffen. Schon zu Beginn sprengten die 2.000 Unterstützungserklärungen von SPÖ-Mitgliedern alle Erwartungen. Im Laufe der Kampagne meldeten sich dann über 500 Freiwillige, die die Kampagne in ihrer Freizeit tragen. Insgesamt kam Babler während der Basis Tour bei 60 Veranstaltungen in allen neun Bundesländern mit über 10.000 Parteimitglieder persönlich ins Gespräch. Finanziert wurde das Ganze zu 100 % aus Spenden, es wurden keine anderen Ressourcen oder Infrastruktur verwendet. Insgesamt wurden bis dato 35.000 Euro gesammelt, die von 350 Spender:innen stammen. Nach Abrechnung der Kampagne werden die übrig gebliebenen Mittel an die Volkshilfe gespendet.

Die wichtigsten Kampagnen-Kennzahlen:

Gesammelte Unterstützungserklärungen: 2.000

2.000 Veranstaltungen: 60 in allen 9 Bundesländern

60 in allen 9 Bundesländern Persönliche Kontakte mit SPÖ-Mitgliedern: 10.000

10.000 Freiwillige Mitarbeiter:innen: 540

540 Spenden: 35.000 Euro von 350 Personen

Social Media: Babler klare Nummer 1

Auch auf Social Media war die Kampagne äußerst erfolgreich. Laut einer Analyse des Kommunikationswissenschaftlers Roland Puck entfallen 70,5 % aller Interaktionen, die die drei Kandidierenden auf Twitter, Facebook und Instagram erzielten, auf Andreas Babler. Laut Puck befinden sich unter den 50 erfolgreichsten Posts der Kandidierenden, 41 von Babler, 8 von Rendi-Wagner und einer von Doskozil. Auffallend sei laut Puck, dass bei Babler auch inhaltliche Postings besonders gut funktionieren würden. Bei Doskozil sei das erfolgreichste Posting hingegen ein Ostergruß. Auch im Vergleich mit anderen Politiker:innen schneidet Babler gut ab. Eine Analyse der Facebookpostings der letzten 28 Tage zeigt, dass Babler deutlich mehr Shares (6.900) und Reactions (67.000) erreichte als der Bundeskanzler (744 Shares / 6.700 Reactions) oder der Vizekanzler (145 Shares / 1.300 Reactions). (Quelle „Fanpagecarma“) Einzig Herbert Kickl erzielt auf Facebook unter den Politiker:innen bessere Ergebnisse als Babler. Kickl ließ sich das in den vergangenen 30 Tagen aber knapp 16.000 Euro kosten. Babler gab hingegen nur 1.500 Euro aus. Die Daten zeigen, Babler ist der einzige Politiker der es in den sozialen Netzwerken mit Kickl aufnehmen kann. (Quelle: Meta; https://www.facebook.com/ads/library/report/)

Die erfolgreiche Kampagne motivierte Babler und sein Team auch die gestern präsentierte Kampagne zu entwickeln: „Wichtiger als die Frage, wer Parteivorsitzender wird, ist wie wir es als SPÖ schaffen, das das Leben wieder für alle leistbar wird!“, erklärt Babler. Dazu müsse die SPÖ mit geeinter Kraft in die kommende Wahlauseinandersetzung gehen, um danach ein Reformprojekt unter Führung der SPÖ zu starten. „Die aktuelle Regierung vertritt die Interessen der Konzerne und nicht die der 9 Millionen Menschen in unserem Land. Wenn schwarz-blau kommt, droht noch Schlimmeres. Der Gehorsam gegenüber dem großen Geld der ÖVP-Regierungen ist mittlerweile zur Gefahr für uns alle geworden“, kommentiert Babler mit Blick auf den gestrigen Lebensmittelgipfel der Regierung, der wieder einmal keine Maßnahmen gegen die Teuerung brachte.

