„WELTjournal“-Reportage „Türkei – Schicksalswahl für Erdogan“ von ORF-Korrespondentin Katharina Wagner

Am 10. Mai um 22.25 Uhr in ORF 2; danach: „Universum History: Atatürk – Vater der modernen Türkei“

Wien (OTS) - Anlässlich der Parlaments- und Präsidentenwahl am 14. Mai zeigt das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – am Mittwoch, dem 10. Mai 2023, um 22.25 Uhr in ORF 2 die Reportage „Türkei – Schicksalswahl für Erdogan“, in der ORF-Korrespondentin Katharina Wagner über die Entwicklung der Türkei unter 20 Jahren Erdogan berichtet. Um 23.00 Uhr folgt die „Universum History“-Dokumentation „Atatürk – Vater der modernen Türkei“.

WELTjournal: „Türkei – Schicksalswahl für Erdogan“

Es ist eine Wahl, die über die Zukunft der Türkei und ihres mächtigen Präsidenten entscheidet. Am 14. Mai sind rund 60 der 85 Millionen Einwohner/innen des Landes aufgerufen, einen Präsidenten und die Abgeordneten ihres Parlaments zu wählen. Es ist eine Abstimmung über den starken Mann im Land Recep Tayyip Erdogan und seine seit 20 Jahren regierende konservativ-islamische AKP. Spätestens seit dem Putschversuch 2016 führt Erdogan die Türkei mit harter Hand.

Türkei-Korrespondentin Katharina Wagner berichtet im „WELTjournal“ über die Entwicklung der Türkei unter 20 Jahren Erdogan und geht der Frage nach, ob dessen Ära bei den kommenden Wahlen beendet werden könnte. Während Erdogans Kernwählerschaft ihm nach wie vor blind vertraut, ist der Unmut vieler anderer im Land in den vergangenen Jahren massiv gestiegen: Junge Menschen sehen keine Perspektive in der Türkei, Journalisten werden massiv unter Druck gesetzt und verfolgt, nicht nur Kurdinnen und Kurden verurteilen Willkür-Justiz. Und: Das Erdbeben im Februar in der Südosttürkei hat ein ohnehin wirtschaftlich kriselndes Land enorm erschüttert.

Universum History: „Atatürk – Vater der modernen Türkei“

Mustafa Kemal Atatürk – mit dem Ende des Ersten Weltkriegs beginnt der populäre Offizier und Kriegsheld ein radikales Reformprojekt, das bis zum heutigen Tag nachwirkt. Er will nichts weniger als seine Heimat, das rückständige Osmanische Reich, ein jahrhundertelang islamisch geprägtes Sultanat, in eine weltlich ausgerichtete Republik nach westlichem Muster verwandeln – die moderne Türkei. In nur zwei Jahrzehnten setzt er als Gründer und erster Präsident der türkischen Republik ein ambitioniertes Programm um – und schont dabei weder sich noch sein Volk, dem vieles zu schnell geht. Anlässlich der Präsidentschaftswahl in der Türkei zeigt „Universum History“ mit dem Dokudrama „Atatürk – Vater der modernen Türkei“ von Monika Czernin (Buch und Regie) und Oliver Halmburger (szenische Regie) ein vielschichtiges und widersprüchliches Bild Atatürks. „Atatürk – Vater der modernen Türkei“ kann schon jetzt auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

Die Dokumentation entstand als Koproduktion von ORF, ZDF, Česká televize; Loopfilm/München, Interspot Film/Wien und BMBWF in Kooperation mit ARTE, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem FilmFernsehFonds Bayern.

