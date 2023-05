Adele Neuhauser ist „Ungeschminkt“

Dreharbeiten zu ORF/BR-Komödie von Uli Brée und Dirk Kummer mit u. a. Eva Mattes und Ulrich Noethen in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Nach dem großen Quoten-Erfolg von „Faltenfrei“ steht Publikumsliebling Adele Neuhauser seit Donnerstag, dem 4. Mai 2023, erneut unter der Regie von Dirk Kummer und nach einem Drehbuch von Uli Brée vor der Kamera. „Ungeschminkt“ lautet der Titel der neuesten ORF/BR-Komödie, die die Geschichte von Josefa erzählt, die einmal Josef hieß, und die Geschichte der Menschen, die sie lieben. Neben Adele Neuhauser (auch am 29. Mai im Austro-„Tatort – Azra“ in ORF 2) in der Hauptrolle spielen u. a. weiters Eva Mattes, Ulrich Noethen, Riccardo Campione, Hayal Kaya, Matthias Matschke, Florian Jahr, Luise Kinseher, Stefan Merki, Felix Everding, Michael Lerchenberg und Michael A. Grimm. Die Dreharbeiten in München und Umgebung dauern voraussichtlich bis Anfang Juni. Die Ausstrahlung in ORF 2 ist für 2024 geplant.

Mehr zum Inhalt

Vor mehr als 40 Jahren hat Josefa (Adele Neuhauser), als sie noch Josef (Riccardo Campione) hieß, im Streit ihr Heimatdorf verlassen. Heute kehrt sie dorthin zurück. Vieles ist geschehen in dieser Zeit. Vieles hat sich verändert. Josefa lebt ihr Leben. Als Frau. Auf dem Hof der verstorbenen Eltern wird sie nicht nur mit voller Wucht mit ihren verdrängten Erinnerungen konfrontiert, nein, da ist auch Petra (Eva Mattes), die einmal ihre Ehefrau war. Vieles, das damals nicht gesagt wurde, verlangt nun Gehör. Kränkungen und Missverständnisse brechen ebenso auf wie nie verheilte Narben. Da ist Blume (Ulrich Noethen), Josefas bester Freund von damals. Ein sanfter Wegbegleiter, der von ihr nun Antworten auf Fragen erhofft, die er damals nicht zu stellen wagte. Aber nicht nur für Josefa ist es eine Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, auch Petra trägt Geheimnisse mit sich. Rückhalt findet Josefa in ihrer guten Freundin Antonia (Hayal Kaya).

„Ungeschminkt“ ist eine Produktion von Bavaria Fiction im Auftrag von BR und ORF.

