Amtierender „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis beim großen Finale am 12. Mai in der Jury

Gewinnerin der letzten Staffel bewertet um 20.15 Uhr Nachfolger/in

Wien (OTS) - Wer sind die diesjährigen „Dancing Stars“? Am Freitag, dem 12. Mai 2023, entscheidet sich im großen Finale live um 20.15 Uhr in ORF 1, ob Corinna Kamper und Danilo Campisi, Missy May und Dimitar Stefanin oder Alexander Pointner und Manuela Stöckl den begehrten Titel ertanzen. Wer es unter die Top 2 schafft, entscheiden das Publikumsvoting und die Jury – neben der Fix-Jury, Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker, besteht diese auch im großen Finale aus einer zusätzlichen Gastjurorin. Wer eignet sich an diesem besonderen Abend besser dafür als „Amtsinhaberin“ Caroline Athanasiadis, die Tänze der Finalistinnen und Finalisten zu bewerten? Die Punktevergabe wird zeigen, wer in ihren Augen das Zeug zum neuen „Dancing Star“ hat. Wer von den Top 2 am Ende der Show über den Titel jubeln darf, entscheidet allein das Publikum. Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

„Dancing Star 2021“ Caroline Athanasiadis bei Suche nach Nachfolger/in in der Jury

Caroline Athanasiadis steht schon seit ihrer Jugend auf der Bühne. Die gebürtige Wienerin mit griechischen Wurzeln ist Teil des Kabarett-Duos Kernölamazonen und außerdem als Schauspielerin, Sängerin und Choreografin im Einsatz. Die Moderatorin der ORF-1-Quizshow „Smart10“ nahm 2021 selbst an „Dancing Stars“ teil und tanzte gemeinsam mit ihrem Profipartner Danilo Campisi zum Sieg.

Caroline Athanasiadis: „Ich freue mich sehr, wieder in den Ballroom zurückzukehren, wenn auch dieses Mal auf der anderen Seite. Danilo hat mir nicht nur die Leidenschaft für den Tanzsport weitergegeben, sondern mir außerdem unglaublich viel darüber beigebracht. Jetzt werde ich versuchen, das alles so gewissenhaft wie möglich bei der Bewertung anzuwenden. Aber das Wichtigste für mich ist der Spaß eines Paares. Wenn sich der überträgt, dann haben sie für mich gewonnen!“

Maria Santner und Balázs Ekker sind die Fix-Jury

Die „Dancing Stars“-Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker sowie einem wöchentlich wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin, kann pro Paar je bis zu zehn Punkte vergeben. Das Experten-Duo hat bereits in vergangenen „Dancing Stars“-Staffeln Jury-Luft geschnuppert. Maria Angelini-Santner war bei fünf „Dancing Stars“-Staffeln als Profitänzerin im Einsatz, 2017 ging der Sieg an sie und ihren prominenten Tanzpartner Martin Ferdiny. Bei den vergangenen beiden Staffeln des ORF-1-Tanzevents saß sie in der Jury. Balázs Ekker tanzte bei den ersten sechs „Dancing Stars“-Staffeln mit prominenten Kandidatinnen – mit Astrid Wirtenberger 2011 sogar bis zum Sieg. Anschließend wechselte er vom Parkett auf den Jury-Sessel.

Die prominenten Tänzer/innen und ihre Profi-Partner/innen

Im glamourösesten Ballroom des Landes zeigen die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ ihr Können: Corinna Kamper & Danilo Campisi, Missy May & Dimitar Stefanin und Alexander Pointner & Manuela Stöckl.

„Dancing Stars“ im Hitradio Ö3, in den „Seitenblicken“, in „Studio 2“ und in „Guten Morgen Österreich“

Hitradio Ö3 ist bei der 15. Staffel von „Dancing Stars“ wieder mit dabei und hört ganz genau hin: Die Ö3-Reporter/innen behalten die „Dancing Stars“ und das Tanzparkett im Blick und schauen auch hinter die Kulissen der größten Showbühne des Landes. Zu hören gibt’s die Highlights rund um die freitäglichen Live-Shows im Ö3-Supersamstag. Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ begleitet die „Dancing Stars“ ebenfalls und widmet sich der Show jeden Samstag um 20.05 Uhr in ORF 2. „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr) berichten jeden Freitag aktuell über die Proben der „Dancing Stars“.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Spannende Storys, exklusive Interviews und Backstage-Infos, die besten Fotos und der „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings (#dancingstars23), der jeden Freitagabend zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm der Show wird – das bietet dancingstars.ORF.at. Auf der Website und der Videoplattform ORF-TVthek wird außerdem ein umfassendes Streaming-Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows geschnürt. Die „Dancing Stars“-Facebook-Seite liefert ebenfalls News, präsentiert Snippets und Schappschüsse und ist das ideale Forum für Postings/Kommentare und Likes. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF sowie von ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet. Der ORF TELETEXT bietet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ und auf seinen Programmseiten einen raschen Überblick zum Geschehen. Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at