Spitzenergebnis für IMC Krems im CHE Hochschulranking

Wir sind in 75% der Bewertungen in der Spitzengruppe. Auch in der Studierendenbefragung befinden wir uns mehrheitlich und signifikant über dem Durchschnitt. Wir freuen uns über die großartigen Ergebnisse und die Anerkennung des Engagements unserer Hochschule für eine qualitativ hochwertige Lehre.

Prof.(FH) Mag. Dr. Martin Waiguny, Akademischer Leiter des IMC Krems

