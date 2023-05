Wiener Stadthalle: Event-Highlights im Mai 2023

Sam Smith, die Wildstyle & Tattoo Messe, Cavalluna, Herbert Grönemeyer u.v.m.

Wien (OTS/RK) - Die Weltmeister der Mentalmagie – Thommy Ten & Amélie van Tass, Pop-Superstar Sam Smith, Europas spektakulärste Tattoo Messe, die erfolgreiche Pferdeshow Cavalluna und die deutsche Pop-Ikone Herbert Grönemeyer – all das und noch vieles mehr können Zuseher*innen im Mai 2023 in der Wiener Stadthalle erleben!

Thommy Ten & Amélie van Tass: Zweifach zauberhaft! – 14. Mai

Nach ihrer fulminanten „Einfach zauberhaft!“ Tournee, die rund 100.000 Besucher*innen in Österreich anlockte und allerorts für Furore und Standing Ovations sorgte, touren die Weltmeister der Mentalmagie Thommy Ten & Amélie van Tass aktuell mit ihrer neuen Show „Zweifach zauberhaft!“ durch Österreich und Deutschland. Über Jahre haben Thommy & Amélie bereits parallel zu ihrer Erfolgstournee an einem neuen Programm gearbeitet, das sie nun mit „Zweifach zauberhaft!“ vorlegen. Einmal mehr werden Thommy Ten & Amélie van Tass ihr Publikum mit schier unglaublichen Illusionen und sensationellen mentalmagischen Momenten sowie einem guten Schuss Humor im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern, wobei die Besucher*innen wieder zu Mitspieler*innen der Show werden.



Sam Smith: „Gloria“ UK & Europa Tournee – 18. Mai



Kurz vor seinen Auftritten in der ausverkauften Royal Albert Hall im Oktober 2022 hat Sam Smith die offizielle Headline-Tour durch Großbritannien und Europa angekündigt, um sein viertes Studioalbum „Gloria“ zu feiern, das bereits im Jänner 2023 erschienen ist. Die Tournee begann am 12. April 2023 in Sheffield und führte landesweit durch Großbritannien und Irland. Die Reise durch Europa wird am Mittwoch, den 24. Mai 2023, in Manchester enden. Davor, am Donnerstag, 18. Mai 2023, hält der 30-jährige Londoner in der Wiener Stadthalle. Sams neues Album „Gloria“ ist zweifellos sein bisher kühnstes Statement und baut auf dem großen Erfolg der Leadsingle „Unholy“ auf. Der Megahit mit Kim Petras hat bereits die Marke von einer Milliarde Spotify-Streams überschritten.

Wildstyle & Tattoo Messe 2023 – 20. & 21. Mai

Die Wildstyle Crew versucht Jahr für Jahr das Programm aus dem Vorjahr zu toppen, und das wird auch 2023 wieder gelingen. Am 20. und 21. Mai 2023 kehrt die Wildstyle & Tattoo Messe in die Wiener Stadthalle zurück! Dutzende Tätowierer*innen und Aussteller*innen aus 25 Ländern und 5 Kontinenten, die Creme de la Creme der Tattoo Szene & internationale Stargäste, Kultfiguren und Wildstyle Freunde, ein sensationelles & nonstop Showprogramm und last but not least Live-Konzerte sind Teil der Wildstyle-Messe. Eine geballte Ladung an neuen Shows, Freaks, Attraktionen, dutzenden Tätowierer*innen, Street Food-Ständen & Food-Trucks (im Rahmen des Streetfood Festivals vor der Wiener Stadthalle) sowie sensationelle Stargäste & Guinness-Weltrekordhalter*innen warten auf die Wildstyle-Besucher*innen.

Cavalluna: Geheimnis der Ewigkeit – 20. & 21. Mai

Das neue Programm der berühmten Pferdeshow gastiert am 20. und 21. Mai in der Halle D der Wiener Stadthalle! Das Zusammenspiel von insgesamt 60 Pferden, ihren Reiter*innen und einem internationalen Tanz-Ensemble wird das Publikum mit verschiedensten Reitdisziplinen sowie spektakulären Show-Acts bestens unterhalten: So begeistern die beliebten Trickreiter*innen der Hasta Luego Academy aus Südfrankreich mit waghalsigen Stunts auf, neben und unter dem Pferd, die putzigen Mini-Shettys von Bartolo Messina aus Italien bringen die Herzen von Jung und Alt binnen Sekunden zum Schmelzen und die Equipen um Luis Valença und Filipe Fernandes aus Portugal brillieren bei harmonischen Darbietungen der klassischen Dressur. Auch das Team von Sebastián Fernández, einem Meister der Doma Vaquera, wird in der neuen Show „Geheimnis der Ewigkeit“ die traditionelle Reitweise der Rinderhirten gekonnt zum Besten geben.

Herbert Grönemeyer: „Das ist los“ Tour – 24. Mai

Das letzte Konzert des Ausnahmekünstlers in der Wiener Stadthalle fand im September 2019 im Rahmen der „TUMULT Tour“ statt. Am 24. Mai 2023 hat das sehnsüchtige Warten der Fans ein Ende – Herbert Grönemeyer ist endlich wieder live zu hören! Auf seiner neuen „Das ist los“ Tour wird der sympathische Deutsche die großen Ohrwürmer, wie „Männer“, „Vollmond“ und „Mensch“ im Gepäck haben. Seine Fans wissen, dass Herbert Grönemeyer aus jedem Konzert einen besonderen Abend macht – der Auftritt in der Wiener Stadthalle ist dabei keine Ausnahme. Deutschlands kommerziell erfolgreichster Musiker wird auch neue Lieder und Fan Favorites zum Besten geben und das Publikum mit seiner künstlerischen Vielfältigkeit überraschen.

Monsterfreunde Konzert – 30. Mai bis 2. Juni

Unglaubliche 16.000 Kinder haben sich heuer dafür angemeldet, und sie werden – aufgeteilt auf acht Konzerte – von 30. Mai bis 2. Juni 2023 die Wiener Stadthalle rocken und ihre Familien und Freund*innen stolz machen. Ein Ort, wo die Magie der Gemeinschaft so richtig spürbar wird! Natürlich darf auch ein Showprogramm rund um die groovigen Lieder nicht fehlen. Unterstützt werden die kleinen großen Stars von Tom Blue mit Drumatical und den Schüler*innen der Ballettschule Danceworld von Kirill Kourlaev (ehemaliger 1. Solotänzer des „Wiener Staatsballetts“). Ein Überraschungs-Solist wird Kinder und Publikum begeistern, wenn er ein Monsterfreunde-Lied gemeinsam mit den Kindern aufführt.

