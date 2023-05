Der intelligente Austria Email Elektro-Warmwasserspeicher EWH Digital

Der effiziente Warmwasserspeicher für Neubau und Sanierung – weniger anfällig gegen Kalk und unterstützt Haushalte bei der kostengünstigen und energiesparenden Warmwasserbereitung

Knittelfeld (OTS) - Rund 90% der Energiekosten im Wohnbereich entstehen durch Heizung und Warmwasser. Um bei der Warmwasserbereitung bares Geld zu sparen, entscheiden sich zahlreiche Haushalte aktuell für effiziente Lösungen wie den Einbau eines smarten Elektrospeichers – landläufig Boiler genannt. Die Argumente sprechen für sich: Verkalkungen in alten Warmwasserbereitern führen zu 20% längerer Aufheizzeit, weniger nutzbarem Volumen sowie zu Belastungen des Heizstabes durch die Kalkschicht. Der heimische Heizungs- und Warmwasser-Spezialist Austria Email AG vermeldet eine deutliche Steigerung der Nachfrage bei smarten Warmwasserbereitern. Dabei präsentiert das Team des Marktführers jetzt mit dem innovativen EWH Digital die neueste Generation von Elektrospeichern: Ein Multitalent, entwickelt und produziert in Österreich, garantiert energiesparend und dank WiFi Anbindung mittels Cozytouch-App steuerbar. Damit ist der EWH Digital ein intelligentes Produkt für Sanierungen und Neubauten, das zeitgemäße Technologie mit Energiesparpotenzial bei höchstem Warmwasserkomfort verbindet und mit geringerer Anfälligkeit gegen kalkhaltiges Wasser punktet.

Steigende Energiekosten, Fragen der Versorgungssicherheit, die hohe Inflation sowie sinnvolle Maßnahmen gegen die Energie- und Klimakrise beschäftigen die Österreicher:innen derzeit ganz massiv. Um in den eigenen vier Wänden aktiv zu werden, überlegen derzeit viele, in sparsame und gleichzeitig umweltfreundliche Lösungen bei Heizung und Warmwasser zu investieren. Ein erster Schritt ist oft der Tausch eines veralteten Warmwasserspeichers. Tatsache ist: Wer sich bei Sanierung und Neubau für einen energieeffizienten Warmwasserbereiter entscheidet, profitiert von deutlichen Energieeinsparungen und reduziert so die Betriebskosten spürbar. Die gute Nachricht: Dafür ist weder eine große Investition, noch eine große Baustelle nötig.

„Aktuell sehen wir eine „Renaissance des Boilers“, und das hat überzeugende Gründe: Ein Warmwasserspeicher-Tausch ist für viele Haushalte eine einfache Maßnahme, um ohne großen Aufwand sofort Einsparungen beim Energieverbrauch zu erzielen. Im Sinne der Energiewende geht der Trend bei Sanierungen wie auch bei Neubauprojekten stark in Richtung smarter Elektrospeicher. Als innovativer Hersteller ist es unser Ziel, die Kund:innen beim Wechsel von herkömmlichen Speichern mit energieeffizienten Lösungen und verbessertem Komfort zu unterstützen. Das ist uns mit der Entwicklung des EWH Digital, der auch am Standort Knittelfeld produziert wird, überzeugend gelungen“, erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.

Der EWH Digital passt sich ans Nutzerverhalten an – das spart Energie und Kosten

Die individuelle Anpassung an das Nutzerverhalten dank Elektronik-Regelung wirkt sich positiv auf den Energieverbrauch und auf die Betriebskosten aus.

Wie das funktioniert? Im Hintergrund schätzt die Elektronik die Wassermenge immer rollierend für die letzten 10 Tage ab. Die Anpassung erfolgt schrittweise: plus 1°C wenn an 3 von 10 Tagen mehr Warmwasser verbraucht wird, und minus 0,5 °C wenn an 3 von 10 Tagen weniger Warmwasser verbraucht wird.

Im ECO+ Modus sorgt eine Reduktion der Maximaltemperatur von 65°C auf 62°C für eine Energieersparnis von 7%, bei einer Reduktion von 65°C auf 58°C sind es sogar 15%.

Digitale Zusatzfunktionen für noch mehr Warmwasserkomfort

„Die digitalen Zusatzfunktionen sind ein echter Meilenstein für noch mehr Warmwasser-Komfort: Unsere neueste Geräte-Generation lässt sich dank WiFi-Anbindung via Cozytouch-App einfach über ein Smartphone oder ein Tablet von überall aus einstellen und somit flexibel steuern.“, erläutert Martin Hagleitner.

Das Display zeigt die verfügbare Warmwasser-Menge an und ermöglicht die Steuerung mittels WiFi sowie Betriebs-Optionen im manuellen Modus, im Abwesenheitsmodus oder im ECO+ Modus. Wer also z.B. im Urlaub vergessen hat, den Abwesenheitsmodus einzustellen, kann dies bequem über die App erledigen, oder die Abwesenheitszeit verlängern bzw. verkürzen, und genießt beim Heimkommen warmes Wasser. Die Cozytouch-App liefert zudem einen akkuraten und fortlaufenden Überblick zum Energieverbrauch. Auch die Temperatur und der Betriebsmodus lassen sich mit nur wenigen Klicks an die Nutzer-Bedürfnisse anpassen. Mit dem EWH Digital ist die Warmwasserbereitung somit energiesparender und kostengünstiger als je zuvor.

Weniger Verkalkungsanfälligkeit dank eingebautem Steatit Trockenheizelement

Die innovative Trockenheizung mit patentiertem Steatit-Trockenheizelement schützt das Heizelement vor korrosivem Wasser und direktem Kontakt mit Kalk. Damit ist der EWH Digital Warmwasserspeicher dank der geringeren Anfälligkeit auch für Haushalte in Regionen mit kalkhaltigem Wasser ein interessantes Produkt. Denn ein verkalkter Heizstab benötigt nicht nur mehr Energie und verursacht so Mehrkosten von rund 50 Euro pro Jahr sowie mehr CO2, sondern vermindert durch weniger verfügbares Volumen auch den Nutzungskomfort erheblich. Dieses Problem ist mit dem smarten Warmwasserbereiter dank Steatit Trockenheizung nachhaltig gelöst.

(Anmerkung: Das Produkt ist nur für den Markt Österreich bestimmt)

Informationen zum Sortiment der Austria Email sowie zu Förderungen: www.austria-email.at

Über die Austria Email AG: Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. Das Unternehmen fertigt und vertreibt mit über 400 Beschäftigten in Österreich energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. In den Jahren 2020 und 2021 konnte das Unternehmen jeweils Produktionsrekorde verzeichnen. Infos: www.austria-email.at

