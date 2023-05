Israel feiert 75 Jahre Unabhängigkeit

Israelische Botschaft in Wien feiert mit Empfang und Vergabe des Israel Friendship Award 2023 an Nobelpreisträger Anton Zeilinger & WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz.

Wien (OTS) - Israel feiert dieses Jahr 75 Jahre Unabhängigkeit. Trotz der vielen, auch existenzbedrohenden Herausforderungen wurde die israelische Demokratie eine Erfolgsgeschichte. Vor allem die Innovationskraft des dynamischen Landes am Mittelmeer ist weltweit bekannt.

Die Botschaft des Staates Israel freut sich aus Anlass dieses besonderen Jubiläums, Weggefährt:innen und Freund:innen zu einer gemeinsamen Feier einzuladen. Im Rahmen der Veranstaltung wird zum zweiten Mal der Israel Friendship Award vergeben. Der Preis soll jene Personen und Institutionen ehren, die sich besonders um die Förderung der Beziehungen zwischen Österreich und Israel verdient gemacht haben. Preisträger des Vorjahrs waren der ehemalige Trainer der israelischen Fußball-Nationalmannschaft, Andreas Herzog, sowie das Wissenschaftsnetzwerk AIANI (Austrian-Israel Academic Network Innsbruck).

Die Jury hat sich dieses Jahr einstimmig für Nobelpreisträger Prof. Anton Zeilinger und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz entschieden.

Prof. Anton Zeilinger pflegt schon seit Jahrzehnten enge Kontakte zu Universitäten und Forschungseinrichtungen in Israel und ist Träger des renommierten Wolf-Preises. Die Gründung des Institute of Science and Technology (IST) nach Vorbild des israelischen Weizman Institute geht auf eine Idee von Prof. Zeilinger zurück. Als Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaft unterzeichnete er 2022 das Erneuerungsabkommen zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der ÖAW und der Israel Academy of Sciences and Humanities. Prof. Anton Zeilinger über seine langjährigen Beziehungen mit Israel: "Mit einigen israelischen Kolleg:innen verbindet mich ein jahrzehntelanger wissenschaftlicher Austausch, mit manchen sogar eine enge Freundschaft. Die Zusammenarbeit unserer beiden Länder und vor allem deren Wissenschaftler:innen ist von großer Bedeutung und ich fühle mich geehrt, dass ich zu einem Aufbau dieser guten Beziehung im Bereich der Quantenphysik beitragen durfte."

Martha Schultz hat dank ihrer Leidenschaft für Israel und ihrer Initiativen im Tourismus für Begegnungen zwischen den Menschen beider Länder und Wachstum in den wirtschaftlichen Beziehungen gesorgt. Im Jahre 2019 sagte sie anlässlich einer Reise nach Israel, dass "der Austausch zwischen Israel und Österreich eine Win-Win-Situation für beide Seiten" ist. Martha Schultz kommentiert ihre Ehrung folgendermaßen: "Es ist mir eine große Ehre und ein Privileg, diese besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Für mich als Touristikerin und Interessenvertreterin sind Weltoffenheit und über Grenzen gelebte Freundschaft eine Selbstverständlichkeit und die Basis für sozialen Frieden und erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich sehe den 'Israel Friendship Award' als Auftrag, mich in Zukunft noch intensiver für die Beziehungen unserer beiden Länder einzusetzen."

Botschafter Mordechai Rodgold freut sich über die diesjährigen Preisträger:innen: "Die Beziehungen zwischen Israel und Österreich in Wissenschaft, Wirtschaft und Tourismus sind mir ein besonderes Anliegen und auch ein Schwerpunkt der Arbeit der Israelischen Botschaft."

Mitglieder der Jury:

Dr. Danielle Spera

Daniel Kapp, Unternehmer sowie Generalsekretär der Freunde der Hebrew University

Stellvertretende Missionschefin Maya Karmely Sommer

Botschafter Mordechai Rodgold

Rückfragen & Kontakt:

Petra Werner

Botschaft des Staates Israel

Presseabteilung

Tel.: 01/47 646/561