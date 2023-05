Neue Kooperation zwischen Future Health Lab und Impact Hub

Wien (OTS) - Um systemrelevante Innovationen im Gesundheitsbereich zu realisieren, braucht es neue Kooperationsformen und Partnerschaften – denn der Innovationsbedarf ist bekanntlich groß. Dies hat die Geschäftsführer und Partner des Future Health Lab, Siegfried Meryn und Romana Ruda, veranlasst, sich mit Impact Hub zusammenzuschließen und eine enge Entwicklungspartnerschaft einzugehen.

„ Mit Impact Hub und dem dahinterstehenden Team verbindet uns eine gemeinsame Vision und Zielsetzung “, so Meryn und ergänzt: „ Wir wollen im Gesundheitssystem etwas bewegen und dynamische, innovative Lösungen realisieren, die einen besonders hohen Wert und Nutzen für die Gesellschaft haben .“

Impact Hub ist ein weltweit führendes Netzwerk für wirkungsorientierte Innovationen mit Standorten in mehr als 100 Städten und 60 Ländern. Allein in Wien umfasst die aktive Community mehrere Tausend Innovator*innen, Expert*innen und Partner*innen aus den unterschiedlichsten Branchen und Sektoren. Gemeinsam schaffen sie täglich neue Lösungen, die zu einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft beitragen. „ Diese Ausrichtung des Impact Hub steht in Einklang mit der Vision des Future Health Lab zu einem innovativen, nachhaltigen und gerechten Gesundheitssystem beizutragen “, unterstreicht Hinnerk Hansen, Mitgründer und Geschäftsführer des Impact Hub, die gemeinsame Wertebasis. „ Wir wollen Organisationen vernetzen, befähigen und inspirieren, um Innovationen zu realisieren, die den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden und positiv in die Zukunft wirken .“

Die Kooperationspartner erwarten sich starke und zukunftsweisende Synergien. Hierfür bürgen die Erfahrungen des Impact Hub – nicht zuletzt als Initiator und Betreiber des Climate Lab in Wien, in dem sektorübergreifend und in privat-öffentlichen Partnerschaften neue Initiativen für eine klimaneutrale Wirtschaft entwickelt werden. Ergänzend dazu bilden die etablierten Netzwerke, das Know-How und die Expertise des Future Health Lab im Bereich Gesundheit und Innovationsmanagement, aus Sicht von Ruda „ das Fundament für eine inspirierende und erfolgversprechende Partnerschaft, die dazu führt, dass unsere jeweiligen Communities weiterwachsen und die bisherigen Projektaktivitäten deutlich erweitert werden .“

Health-Missions mit Themenschwerpunkten

Strategische Grundlage für die gemeinsamen Vorhaben werden so genannte „Health-Missions" sein, die eine thematische Klammer um alle Projekte und Aktivitäten bilden und diese in einen gesundheitspolitischen Kontext stellen. So können Prioritäten gesetzt und Kräfte gebündelt werden, um Innovationen im Bereich Gesundheit Raum und Dynamik zu geben.

„ Wir werden uns mit Themen wie innovativen – insbesondere digitalen – Patientenpfaden ebenso befassen wie mit den Potenzialen von künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung, bspw. in ausgewählten Kernprozessen von Spitälern “, so Ruda. Dabei betont sie, dass erklärtes Ziel ist, konkrete Lösungen in Form von Prototypen zu entwickeln und diese im Versorgungsalltag zu testen. „ Auch die Verschränkung von Klima und Gesundheit und damit einhergehend Synergien aus Aktivitäten des Climate Lab und jenen des Future Health Lab stehen auf unserer Agenda “, ergänzt Meryn, „ gefolgt von der Diskussion mit Unternehmen, wie einschlägige Präventions- und Gesundheitsangebote für die Belegschaft gestärkt und erweitert werden können .“

Onboarding von Mission-Partnern startet

Future Health Lab und Impact Hub errichten zudem im 2. Obergeschoß von CAPE 10 einen inspirierenden Raum mit moderner Technologie, der künftig abseits von Organisationsstrukturen und -grenzen auf neutralem Terrain interdisziplinären Austausch und Kollaboration auf Augenhöhe ermöglicht. Die Eröffnung ist für September 2023 geplant.

Parallel dazu werden ab sofort interessierte öffentliche Organisationen sowie private Unternehmen eingeladen, sich aktiv an der gemeinsamen Innovationsreise zu beteiligen, um im branchenübergreifenden Zusammenwirken vom Reden ins Tun zu kommen. Künftige „Mission-Partner“ zeichnen sich durch Gestaltungswillen, Mut, Innovationsbereitschaft und Offenheit für Neues aus, und erkennen den Bedarf an systemischen Innovationen für das österreichische Gesundheitssystem. Sie wollen sich selbst daran beteiligen und gemeinsam mit anderen im Rahmen spezieller Multi-Partner-Programme an neuen Lösungen mit Anschlussfähigkeit an das System arbeiten. „ Unsere künftigen Partner sind Pioniere, die von Beginn an bei unseren Aktivitäten dabei sein werden, sie erproben möchten und vor allem auch maßgeblich mitgestalten sollen “, erläutert Hansen.

„ Durch diese Kooperation erweitern Future Health Lab und Impact Hub das Innovationsökosystem für Gesundheitsthemen um eine weitere Facette “, sind sich die Verantwortlichen einig.

Rückfragen & Kontakt:

FUTURE HEALTH LAB GMBH

@CAPE 10, 2. Stock, Alfred-Adler-Straße 1

1100 Wien

e-mail: office @ futurehealthlab.at