Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von „Manche mögen's vollverschleiert“ bis zum „Tagebuch Slam“

St.Pölten (OTS) - Morgen, Dienstag, 9. Mai, feiert ab 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling „Manche mögen's vollverschleiert" von Michael Niavarani nach dem Film „Voll verschleiert“ von Sou Abadi Premiere (Inszenierung: Marcus Ganser). Gespielt wird die Verwechslungskomödie in Kooperation mit der Sommernachtskomödie Rosenburg um zwei frisch verliebte Studierende der Politikwissenschaft bis 20. Mai, jeweils von Donnerstag bis Samstag ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr und am Dienstag, 16. Mai, ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/429 99, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

Am Mittwoch, 10. Mai, macht der diesjährige „Mistelbacher LiteraTourFrühling“ beim Kleider Bauer Mistelbach Station, wo Caroline Athanasiadis ab 19 Uhr ihr erstes Buch, „Heute habe ich nichts zu tun, außer...“, präsentiert. Nähere Informationen beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/2515-6310 und e-mail buch @ mistelbach.at; Karten unter https://karten.mistelbach.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 10. Mai, liest Thomas Sautner im Rahmen von „Kultur in Langenloiser Höfen“ im Vierzigerhof in Langenlois aus seinem neuesten Roman „Nur zwei alte Männer“. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/4327973 und www.dum.at bzw. www.kulturlangenlois.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf spielt das Team Sieberer am Mittwoch, 10. Mai, ab 10.15 Uhr für Kinder ab sechs Jahren „Sprache macht Leute“. Am Donnerstag, 11. Mai, folgt ab 10.15 Uhr das Theater Mokparatz mit „K.o. für Zeus“ für Kinder ab zehn Jahren, am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr Lydia Prenner-Kasper mit ihrem Kabarettprogramm „Damenspitzerl“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Am Donnerstag, 11. Mai, macht das Lastkrafttheater im Zuge seiner diesjährigen Tournee mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack im Alten Bauhof in Sierndorf Station; Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Die Frage „Welche Farbe hat das Glück?“ steht im Mittelpunkt eines Bilderbuchs von Elfriede Wimmer, das die Autorin am Donnerstag, 11. Mai, ab 15 Uhr den kleinen Leserinnen und Lesern in der Stadtbücherei Krems vorstellt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/801-382, e-mail buecherei @ krems.gv.at und www.krems.gv.at/buecherei.

Am Freitag, 12. Mai, begeben sich Christine Rosa-Felkel, Maggie Haslinger- Maierhofer, Erwin Ginner und Wolfgang Klein, aus dem Raum Neulengbach stammende Lyriker und Lyrikerinnen, gemeinsam mit der Harfenistin Lisa Buchinger im Rahmen der poetischen Kunstintervention „Fußspuren“ in der Wilhelmsburger Steingutfabrik auf Spurensuche. Beginn ist um 18 Uhr; nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

Am Freitag, 12. Mai, lädt auch der Kral Verlag ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung Lesegenuss in Gloggnitz zur Präsentation des Buches „Ein ‚ganz normaler‘ Soldat? Die Feldpostbriefe eines Wiener Unteroffiziers. Von Polen bis Stalingrad“ von Martina Fuchs und Christoph Rella. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Die Kulturwerkstatt Tischlerei Melk hat für Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr ein Gastspiel von Dirk Stermann mit „Zusammenbraut“ angekündigt. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Kabarett gibt es am Freitag, 12. Mai, auch in der Kulturbühne Pfarrstadl in Sallingberg, wo ab 20 Uhr Gernot Kulis „Hold the Line“, sein „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy”, auf die Bühne bringt. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1882920 und www.wosdawoe.com.

Im Romantik-Theater in Untermarkersdorf findet am Freitag, 12. Mai, von 11 bis 17 Uhr erstmals das „Fest der guten Laune“ inklusive der Operette „Hotel Royal", einer Erlebnis-Ausstellung mit Tanzvorführungen in Originalkostümen, Tanzklängen des Salonorchesters und nicht zuletzt eines Dinners statt. Folgetermine: 16. Mai, 17., 22. und 24. Juni, 11. Juli sowie 9. und 14. September jeweils von 11 bis 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Romantik-Theater unter 0664/2380551, e-mail clarabaumgartner @ gmx.at und www.romantiktheater.jimdo.com.

Im ehemaligen Kaufhaus Leiner am Rathausplatz in St. Pölten bringt das Bürger*Innentheater des Landestheaters Niederösterreich am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr „Am Beispiel der Kohlrabi. Wie können wir die Erde reparieren?“ zur Uraufführung (Inszenierung: Nehle Dick). Zu sehen ist das in einem Gartenbeet in einer fernen Galaxie, in dem Gurke, Radieschen, Sellerie und Co. die Gabe haben, zu reflektieren und sich zu unterhalten, angesiedelte und das Dilemma der Globalisierung thematisierende Stück hier in Folge am 16., 17. und 30. Mai sowie 2., 3. und 6. Juni jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

In der Bühne im Hof in St. Pölten wiederum tritt am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr Alfred Dorfer mit seinem Programm „und…“ auf. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Ebenfalls am Samstag, 13. Mai, wird ab 16 Uhr im Kunstmuseum Waldviertel in Schrems das anlässlich der Ausstellung „Art Vital – Kunstgruppe Retz“ in der Bibliothek der Provinz erschienene Buch über die Kunstgruppe Retz und die Malerin Christa Hameseder vorgestellt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02853/72888, e-mail info @ daskunstmuseum.at und www.daskunstmuseum.at.

Im „Klangraum Waidhofen an der Ybbs“ im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs liest Robert Reinagl am Sonntag, 14. Mai, ab 16 Uhr aus Ernest Hemingways Roman „Fiesta“. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von der Gitarristin Laura Lootens, die u. a. die „Serenata Española“ von Joaquim Malats, „Danzas Españolas“ von Isaac Albéniz, „Invocation y Danza” von Joaquin Rodrigo, „Due Canzoni Lidie” von Nuccio D‘Angelo und „Capriccio Diabolico“ von Mario Castelnuovo-Tedesco spielt. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511, e-mail post @ waidhofen.at und www.klangraeume.at.

Gelesen wird am Sonntag, 14. Mai, auch in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach, wo Valerie Springer im Rahmen eines Literaturfrühstücks ab 11 Uhr aus ihrem neuen Roman „Nachtkind" vorträgt. Nähere Informationen unter 0676/4134647, e-mail ursula.fischer @ galerieamlieglweg.at und www.galerieamlieglweg.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, wird am Sonntag, 14. Mai, ab 18 Uhr mit von Franz Wieczorek am Akkordeon begleiteten Szenen und Texten von TAM-Autoren wie Helene Arhant, Eva Boden, Christine Reiterer, Viktoria Kutil u. a. „Muttertag im TAM“ gefeiert. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Im und um das Franz Josef Museum in Baden werden am Montag, 15. Mai, die zum 160. Geburtstag von Arthur Schnitzler im Vorjahr konzipierten „Schnitzler(eien)“ wiederaufgenommen. Das Stationentheater mit insgesamt vier Spielszenen von Conny Boes und Felix Kurmayer mündet in ein gemeinsames Buffet; Beginn ist um 18.30 Uhr. Folgetermine: 18. Juni, 2. Juli, 13. August und 24. September jeweils ab 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/9228484 und e-mail connyboes @ hotmail.com.

Schließlich lädt das Cinema Paradiso St. Pölten am Dienstag, 16. Mai, ab 19.30 Uhr zur nächsten, von Diana Köhle moderierten Ausgabe „Tagebuch Slam“. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

