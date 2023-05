Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Opernstar Grace Bumbry

Wien (OTS) - "Grace Bumbry war eine Ikone der Opernkunst und eine Wegbereiterin für Generationen von Opernsängerinnen nach ihr", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute zum Tod der US-amerikanischen Opernsängerin. "Mit ihrem legendären Debüt in Bayreuth in den 60ern hat sie entscheidend zur Gleichberechtigung im Opernbetrieb beigetragen. Dass sich ein Weltstar wie sie Wien als ihre Wahlheimat ausgewählt hat, war eine Ehre für die Stadt und das Land. Grace Bumbry, ihre Stimme, ihre Persönlichkeit werden fehlen."

Grace Bumbry wurde im Jahr 2003 zur Kammersängerin ernannt.

