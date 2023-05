Stocker: „SPÖ und FPÖ arbeiten gegen die Bundesregierung, statt für die Menschen“

Volkspartei wird den Menschen weiterhin durch die Krise helfen

Wien (OTS) - „Mit ihren Ankündigungen, einen Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung einzubringen, wird einmal mehr deutlich: SPÖ und FPÖ arbeiten gegen die Bundesregierung, statt für die Menschen. Anstelle von Sachpolitik kennt die Opposition offenbar nur noch ein Patentrezept: Misstrauensanträge in Dauerschleife. Diese politische Unart sollten alle Oppositionsparteien überdenken. Die Volkspartei wird sich von ihrem Weg nicht abhalten lassen: wir werden den Menschen weiterhin durch die Krise helfen“, betont Christian Stocker, Generalsekretär der Volkspartei, nachdem SPÖ und FPÖ einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung angekündigt haben.



„Die Fakten zeigen uns, dass die Bundesregierung zahlreiche richtige Maßnahmen getroffen hat, um die österreichische Bevölkerung zu entlasten. Auch der EU-Vergleich macht deutlich, dass Österreich bei den Antiteuerungsmaßnahmen im europäischen Spitzenfeld liegt. Weitere werden folgen, um die Inflation nachhaltig zu reduzieren. Die Bundesregierung arbeitet für die österreichische Bevölkerung, während sich andere Parteien nur mit sich selbst beschäftigen“, so Stocker, der abschließend betont: „Insbesondere im Hinblick auf das SPÖ-interne Chaos kann es sich nur um ein völlig durchschaubares Manöver von Parteivorsitzender Rendi-Wagner handeln. Der angekündigte Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung zeigt, dass die Nerven in der Löwelstraße blank liegen: statt sachliche Politik für die Menschen zu machen, verliert sich die SPÖ in parteipolitischen Spielchen. Rendi-Wagner will mit allen Mitteln vom Chaos in der SPÖ ablenken.“

