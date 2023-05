Tag der Befreiung – Rendi-Wagner/Deutsch: Gedenktag ist Auftrag, um Demokratie und Frieden zu verteidigen

Voller Einsatz für Friede, Freiheit und Demokratie

Wien (OTS/SK) - Zum 78. Mal jährt sich heute, am 8. Mai, die Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. „Dieser Gedenktag ist ein Tag der Freude. Er ist aber auch immerwährende Mahnung, den gemeinsamen Anspruch ‚Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!‘ lebendig zu halten und ihm neue Kraft zu geben“, sagt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner. „Sich jeder Form von Faschismus, Antisemitismus und Rassismus entgegenzustellen, ist unsere sozialdemokratische und antifaschistische Verpflichtung“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die demokratischen und rechtsstaatlichen Fundamente unserer Zweiten Republik, die Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit gewährleisten, sind nicht selbstverständlich. Dafür müssen wir jeden Tag aufs Neue kämpfen und jeden Tag aufs Neue die richtigen Entscheidungen treffen“, so Rendi-Wagner. „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Hass, Gewalt und Rassismus mit aller Kraft entgegenzutreten und für eine freie und solidarische Gesellschaft zu kämpfen“, so die SPÖ-Bundesparteivorsitzende. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/