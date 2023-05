Fahrrad, Kino, Wissenschaft: „Kurbeln statt Schwurbeln“

Ab 15. Mai heißt es: Klappe! Losradeln!

Wien (OTS) - Acht öffentliche Orte, acht Filme und drei Fahrräder: Unter dem Motto “Kurbeln statt Schwurbeln" treffen Fahrrad, Kino und Wissenschaft aufeinander und erzeugen ein Open Air Kinoerlebnis der ganz besonderen Art.



Fahrrad trifft Kino: „Kurbeln statt Schwurbeln“ ist sowohl energieautark als auch klimaneutral unterwegs. Denn beim Fahrradkino ist der Strom menschengemacht. Wissenschafter*innen, Studierende und Besucher*innen treten gemeinsam in die Pedale und produzieren die Energie, die die Projektion am Laufen hält.



Kino trifft Wissenschaft: Vom Kinderbüro der Universität Wien initiiert, von der Stadt Wien gefördert und eingebettet in die Lehre der Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien, entstand ein buntes Kinoprogramm, das zwischen 15. Mai und 19. Juni 2023 an leicht erreichbaren Orten und in Gemeindebauten öffentlich und kostenfrei vorgeführt wird.

Dabei sind Studierende nicht nur als Kurator*innen tätig, sondern schlüpfen für die Filmvorführungen auch in die Rolle der Moderator*innen. Bei „Kurbeln statt Schwurbeln“ werden gesellschaftlich relevante Fragen ins Zentrum gestellt und gemeinsam mit dem Publikum diskutiert. Zum Thema sind Wissenschafter*innen der Universität Wien eingeladen, die mit ihrer Forschung einen Bezug zu den jeweiligen Filmen herstellen und am Filmabend Rede und Antwort stehen.

Das „Kurbeln statt Schwurbeln“ Programm

Freiwillige vor! Jede*r ist eingeladen zu kommen, zu diskutieren und auch aktiv zu kurbeln – eine Anmeldung für die einzelnen Termine ist nicht notwendig!

Start der Kinoabende ist jeweils um 20 Uhr mit einer Hinführung zum Film und zur Wissenschaftsdisziplin.



15. Mai – Arkadenhof Universität Wien, 1010: LICHT (AT/DE 2017, Barbara Albert),

Expert*innen: Nicole Kandioler-Biet (Film- und Medienwissenschaften), Annegret Huber (Musikwissenschaften Universität für Musik und darstellende Kunst), Kathrin Resetarits (Drehbuchautorin)



22. Mai – Ella Lingens Hof, 1230: LEOPARDEN KÜSST MAN NICHT (US 1938, Howard Hawks), Expert*innen: Rayd Khouloki (Filmwissenschaften)

25. Mai – Karlsplatz Josef Ressel Denkmal, 1040: HIDDEN FIGURES (US 2017, Theodore Melfi); Expert*innen: Leonie Kapfer (Medienwissenschaften), Begona Anahi Caldu Promo (Astrophysik)



1. Juni – Gemeindebau Autokaderstraße, 1210: SPLASH – EINE MEERJUNGFRAU AM HAKEN (US 1984, Ron Howard), Expert*innen: Yvonne Sobotka (Medienwissenschaften), Maximilian Fochler (Sozialwissenschaften)



5. Juni – DOCK Spittelauer Lände, 1090: THE DAY AFTER TOMORROW (US 2004, Roland Emmerich), Expert*innen: Florian Telsnig (Literatur- und Medienwissenschaften), Aiko Voigt (Klimawissenschaften)

12. Juni – Linker Donaudamm, Reichsbrücke, 1220: XXY (AR 2007, Lucía Puenzo), Expert*innen: Melanie Letschnig (Filmwissenschaften), Rosa Diketmüller (Sportwissenschaften), Monika Bright (Meeresbiologie) - TBC*

15. Juni – Prater Laufbergerwiese, 1020: galaktischer Überraschungsfilm – TBC*, Expert*innen: Joachim Schätz (Filmwissenschaften), Irmgard Marboe (Rechtswissenschaften)

19. Juni – Campus Universität Wien, Hof 1, 1090: MARIE CURIE (GB 2020, Marjane Satrapi),Expert*innen: Julia Grillmayr (Kulturwissenschaften), Karin Hain (Physik)

*Aktualisierungen zum Filmprogramm sowie Detailinformationen zu den jeweiligen Filmabenden finden Sie unter: www.kurbeln.at

