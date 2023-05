Lotto: Am Mittwoch wartet ein Doppeljackpot mit rund 2,2 Millionen Euro

2 Joker zu je 112.000 Euro in Niederösterreich und Kärnten

Wien (OTS) - Waren es am vergangenen Mittwoch noch Zahlen aus dem Einer- und allen Zehner-Bereichen quer über das Tippfeld verteilt, so beschränkten sich die „sechs Richtigen“ vom Sonntag mit 13, 14, 16, 32, 35 und 36 nur auf den Zehner- und Dreißiger-Bereich. Das Ergebnis der Gewinnermittlung jedoch blieb gleich: Es gab auch diesmal keinen Sechser, und damit geht es bei der nächsten Ziehung am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 2,2 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinne, und alle vier wurden per Normalschein erzielt. Jeweils rund 29.000 Euro gehen nach Tirol, Kärnten, Oberösterreich und auf das Konto eines win2day-Users.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb ein Sechser aus. Da die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde, dürfen sich hier 66 Spielteilnehmer:innen über jeweils mehr als 5.000 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, beides waren EuroMillionen Quicktipps, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Somit gingen jeweils mehr als 112.000 Euro einmal nach Niederösterreich und einmal nach Kärnten.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Mai 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.432.622,61 – 2,2 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.713,60 87 Fünfer zu je EUR 1.440,10 231 Vierer+ZZ zu je EUR 162,70 3.833 Vierer zu je EUR 54,40 5.391 Dreier+ZZ zu je EUR 17,40 66.195 Dreier zu je EUR 5,70 228.185 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 14 16 32 35 36 Zusatzzahl 15

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Mai 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 66 Fünfer zu je EUR 5.143,80 2.913 Vierer zu je EUR 19,70 48.255 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 11 18 20 21 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Mai 2023

2 Joker zu je EUR 112.413,70 11 mal EUR 8.800,00 102 mal EUR 880,00 1.109 mal EUR 88,00 11.121 mal EUR 8,00 109.901 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 3 4 7 4 4

