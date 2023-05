Zierfuß: SPÖ und NEOS erhöhen Kosten für Nachmittagsbetreuung in Wiener Schulen massiv

Tagesbetreuungsbeitrag für Offene Schulen sowie Eltern- und Essensbeiträge in städtischen Horten werden ab 2023/24 angehoben – Belastung von Wiener Familien steigt

Wien (OTS) - „SPÖ und NEOS erhöhen die Kosten für die Nachmittagsbetreuung in Wiener Schulen massiv und machen dadurch das Leben für arbeitende Familien noch teurer und noch schwerer“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß. So soll im Bildungsausschuss diese Woche eine Erhöhung des Elternbeitrages in städtischen Horten von 187,35 auf 207,08 Euro sowie eine Erhöhung des Essensbeitrages von 72,33 auf 79,95 Euro für das Schuljahr 2023/24 beschlossen werden, was zu Mehrkosten von rund 270 Euro pro Kind und Jahr führt. Gleichzeitig soll auch die Erhöhung des Tagesbetreuungsbeitrages für Offene Schulen von 6,40 auf 7,10 pro Tag – inkl. Indexierung für die Zukunft – beschlossen werden, was zu Mehrkosten von rund 130 Euro pro Kind und Jahr führt. Die Erhöhung der Essensbeiträge für die Offenen Schulen wurde dabei von Wiederkehr noch offengehalten. „Damit ist klar, NEOS-Stadtrat Wiederkehr zieht den Wiener Familien künftig hunderte Euro mehr pro Jahr aus der Tasche. Das ist nicht nur ungerecht, sondern vollkommen falsch. Wiederkehr beweist damit einmal mehr, dass er vollkommen den Draht zu den Menschen verloren hat“, so Zierfuß.

„Anstatt bei der Nachmittagsbetreuung an Wiens Schulen endlich für eine finanzielle Gerechtigkeit zu sorgen, wird die Situation für arbeitende Familien noch ungerechter“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß. Schließlich ist Betreuung und Essen in verschränkten Ganztagsschulen der Stadt seit dem Schuljahr 2020/21 komplett gratis, während Eltern von Kindern in Offenen Schulen beträchtliche Kosten für die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder zahlen müssen. „Zu dieser grundsätzlichen Ungerechtigkeit kommt nun auch noch eine kräftige Kostensteigerung und Belastung für viele Wiener Familien, die künftig gleich automatisch steigen soll. Wir kämpfen hier auch weiterhin für Gerechtigkeit für alle Wiener Familien und gegen diese schleichende Gebührenerhöhung in den Schulen“, so der Bildungssprecher.

