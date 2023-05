Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF

Wien (OTS) - Ö3-Chef Georg Spatt hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Radiodirektorin Ingrid Thurnher darüber informiert, dass er auf eigenen Wunsch die Leitung von Ö3 zurücklegen und den ORF verlassen wird. Spatt ist seit 2002 Chef des ORF-Hitradios, unter seiner Führung wurde Ö3 zum mit großem Abstand erfolgreichsten Radiosender Österreichs. Ö3 konnte in dieser Zeit seine Position als öffentlich-rechtliches Pop-, Informations- und Serviceradio trotz stetig zunehmender Konkurrenz, Digitalisierung, des Aufkommens von Musik-Streaming-Plattformen und Social Media sowie der Veränderung der Nutzungsgewohnheiten konsequent stärken und weiterentwickeln. Georg Spatt wird Ö3 und den ORF im Sommer verlassen, um sich neuen Herausforderungen zuzuwenden. Nach seinem Ausscheiden wird der langjährige stellvertretende Senderchef Albert Malli die interimistische Leitung von Ö3 übernehmen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Georg Spatt ist ohne Zweifel einer der besten und professionellsten Radiomacher des Landes. Gemeinsam mit seinem Team hat er Ö3 zum beliebtesten Radiosender der Österreicherinnen und Österreicher gemacht. Ich nehme seine Entscheidung zur Kenntnis und danke ihm für die hervorragende Arbeit in den vergangenen mehr als 20 Jahren.“

Radiodirektorin Ingrid Thurnher: „Das gesamte Ö3-Team hat mit Georg Spatt eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die bemerkenswert ist. Mit großer Expertise und Innovationskraft wurde Ö3 als öffentlich-rechtliches Kernprogramm am kompetitiven heimischen Radiomarkt positioniert. Dafür gilt Georg Spatt unser Dank und unsere Anerkennung!“

In einem persönlichen Schreiben an sein Ö3-Team erklärt Georg Spatt seinen Entschluss so: „Nach einer so langen und intensiven Zeit ist der Wunsch nach neuen Zielen, nach Veränderung und auch nach ein bisschen Abstand naheliegend und auch sicher gut nachvollziehbar. Die großen und tiefgreifenden Veränderungen der vielen gemeinsamen Jahre haben Ö3 und uns als Team gefordert und über die vielen Jahren bis heute sehr erfolgreich sein lassen. Meinungsbildungsprozesse sind in einer so wettbewerbsintensiven und volatilen Zeit diffizil und ein gescheites, diverses und ehrgeiziges Team strebt immer nach den besten Antworten – und auch nach Innovation. Jetzt nach 25 Jahren bei Ö3 war unsere Übersiedlung aus den ‚Ö3 Studios Heiligenstadt‘ auf den ‚ORF Campus‘ am Küniglberg für viele von uns eine symbolhafte Zäsur. Und das aktuell ausverhandelte ‚neue ORF Paket‘ und die damit verbundenen Diskussionen rund um unsere Aufgaben und um unseren Erfolg sind für mich ein weiterer Hinweis, das Kapitel ‚Ö3‘ für mich abzuschließen. Für die endgültigen und auch persönlichen Worte der Verabschiedung und vor allem des Dankes an euch ist in den nächsten Wochen noch genug Zeit. Ich möchte euch jetzt auf diesem Weg, möglichst ohne Pathos und – für mich selbst übrigens an dieser Stelle überraschend – auch ohne übertriebene Wehmut sagen, dass ich immer sehr gerne ein Ö3'ler war und es mir eine große Freude und Ehre ist, euch mehr als 25 Jahre durch gute und schlechte Zeiten begleiten haben zu können.“ Zu seinen beruflichen Plänen schreibt Spatt: „Ich selbst habe für meine ersten Wochen und Monate ‚nach Ö3‘ einen sehr konkreten Plan: Abstand gewinnen, ausruhen und bei mir selbst nach neuer Begeisterung, nach neuen Herausforderungen und vielleicht überraschenden Antworten zu suchen.“

Georg Spatt war zunächst für österreichische Privatradios tätig, ehe er 1996 in der Ö3-Programmplanung begann. 1998 wurde Spatt stellvertretender Ö3-Chef, 2002 wurde er schließlich mit der Leitung des ORF-Hitradios betraut.

