Erfolgreiche Graz-Premiere: Girls! TECH UP begeistert Schülerinnen für Technik

Alleine in der Energiewirtschaft werden derzeit bis zu 2.000 Fachkräfte dringend gesucht, um die Energiewende umsetzen zu können. Mit einer Ausbildung in der (Elektro)Technik können Mädchen ihr Potenzial voll ausschöpfen und eine nachhaltige Zukunft mitgestalten. OVE-Präsident Kari Kapsch 1/2

Unser Erlebnistag zeigt Mädchen, wie viel Spaß Technik macht und wie kreativ und zukunftsorientiert die Berufe in der Elektrotechnik und Informationstechnik sind. Ich freue mich, dass auch bei unserer Graz-Premiere so viele weibliche Vorbilder mit dabei waren, die ihre persönlichen Erfahrungen mit den Mädchen geteilt haben Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt 2/2

Wien (OTS) - Höchst erfolgreich war die erste Ausgabe des Erlebnistags Girls! TECH UP am 5. Mai in Graz. Mehr als 300 Schülerinnen der Unter- und Oberstufe tauchten an der Technischen Universität Graz in die abwechslungsreiche und kreative Berufswelt der Elektrotechnik und Informationstechnik ein.

Einen Roboter einen Zauberwürfel lösen lassen, einen Elektromotor zum Laufen bringen oder mittels Anleitung einer HoloLens-Brille in wenigen Schritten eine Drohne bauen: Bei zahlreichen Mitmachstationen konnten die Schülerinnen ihr technisches Talent entdecken und auch gleich erste Kontakte zu Top-Unternehmen knüpfen. Neben Technik zum Angreifen gab es für die Mädchen bei Girls! TECH UP auch die Gelegenheit, Frauen in technischen Berufen kennenzulernen. Erfolgreiche Technikerinnen und Ingenieurinnen gewährten ganz persönliche Einblicke in ihren Werdegang und ihren Berufsalltag.

Weibliche Fachkräfte dringend gesucht

Energiewende, Digitalisierung, Automatisierung – die aktuellen Herausforderungen erfordern qualifizierte Fachkräfte in der Elektrotechnik und Informationstechnik. Frauen sind zwar in der Branche längst nicht mehr die Ausnahme, doch die Nachfrage nach weiblichen Fachkräften steigt weiter. Denn aktuell fehlen in der Branche bis zu 13.800 Fachkräfte. Jede vierte Stelle kann nicht besetzt werden – Tendenz steigend. OVE-Präsident Kari Kapsch: „ Alleine in der Energiewirtschaft werden derzeit bis zu 2.000 Fachkräfte dringend gesucht, um die Energiewende umsetzen zu können. Mit einer Ausbildung in der (Elektro)Technik können Mädchen ihr Potenzial voll ausschöpfen und eine nachhaltige Zukunft mitgestalten. “

Freude an Technik und Innovation

Bei Girls! TECH UP konnten die Schülerinnen neue berufliche Perspektiven kennenlernen und erste Kontakte zu den heimischen Unternehmen für berufspraktische Tage, ein Praktikum oder Schnuppertage für eine Lehre knüpfen. „ Unser Erlebnistag zeigt Mädchen, wie viel Spaß Technik macht und wie kreativ und zukunftsorientiert die Berufe in der Elektrotechnik und Informationstechnik sind. Ich freue mich, dass auch bei unserer Graz-Premiere so viele weibliche Vorbilder mit dabei waren, die ihre persönlichen Erfahrungen mit den Mädchen geteilt haben “, so Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt. Auch Gemeinderätin Eva Derler stattete dem Erlebnistag einen Besuch ab und zeigte sich begeistert: „Der Fachkräftemangel ist auch in der Steiermark ein großes Thema. Die Jobaussichten für Mädchen sind gerade in technischen Berufen gut wie nie zuvor. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude die Schülerinnen bei Girls! TECH UP hatten.“



Erfolg durch zahlreiche Projektpartner

Girls! TECH UP ist eine Initiative von OVE Fem, der Mitgliederorganisation für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Der Erlebnistag wurde diesmal unterstützt von: Andritz AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, AVL List GmbH, Energie Steiermark AG, FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Infineon Technologies AG, Knapp AG, Magna Steyr, NXP Semiconductors Austria GmbH & Co KG, ÖBB-Infrastruktur AG, Siemens AG Österreich & Siemens Mobility Austria GmbH, Virtual Vehicle Research GmbH. Mit dabei waren außerdem die HTBLA Graz-Gösting, die HTBLA Kaindorf, die HTL Kapfenberg und der Verein MAFALDA – Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen. Der Girls! TECH UP-Erlebnistag wurde außerdem unterstützt von Science Garden, der Online-Plattform für MINT-Erlebnisse in der Steiermark.

Save the date: In Wien findet Girls! TECH UP wieder am 13. Oktober 2023 statt. Informationen: www.girlstechup.at. An Mädchen und Burschen richtet sich der LET’S TECH Day in Wien am 19. Juni 2023. Informationen: www.letstech.at





