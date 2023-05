AVISO: Babler präsentiert Kampagne „Jetzt eingreifen - Gierflation stoppen“

SPÖ-Vorsitzkandidat plant Kampagne und will alle in der SPÖ einbinden

Wien (OTS) - Am Montag, 8. Mai, wird Andreas Babler, Traiskirchner Bürgermeister, Bundesrat und Kandidat für den SPÖ-Vorsitz, einen Plan gegen die Teuerung präsentieren. Babler will den Schwung seiner Basis-Tour nutzen und seine Kampagne fortsetzen.



Die Kampagne soll Druck von unten auf die Regierung aufbauen und wird aus mehreren Elementen bestehen, die bei der Pressekonferenz präsentiert werden. Wichtig ist Babler dabei, in Kontakt zu Bürger:innen zu kommen. Diese seien von der Regierung zu lange ignoriert worden. „Die Regierung weiß einfach nicht, wie es der Bevölkerung geht. Anders kann ich mir diese Untätigkeit nicht erklären“, sagt Babler.

Die Untätigkeit der Regierung zeige, dass es dringend einen politischen Wandel in Österreich brauche und ein neues Reformprojekt mit der SPÖ an der Spitze. „Die Performance der Regierung grenzt an Arbeitsverweigerung. Es wird keine unsichtbare Hand kommen und die Arbeit von Kocher, Brunner oder Rauch erledigen. Wir müssen jetzt gemeinsam eingreifen und die Gierflation stoppen. Wir brauchen dringend starke Maßnahmen gegen die Teuerung“, sagt Babler.

"Jetzt eingreifen - Gierflation stoppen"



Datum: Montag, 08.05.2023, 14:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Medienvertreter:innen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen!

