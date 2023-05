Aviso: 174. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer im Zeichen der Klimakrise

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 10. Mai 2023, findet die 174. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer statt. Die Hauptversammlung ist das höchste Gremium der Bundesarbeitskammer und tagt zwei Mal im Jahr. Auf der Tagesordnung des österreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments stehen ein politischer Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl, zahlreiche Anträge und eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Für die Vielen. Mit den Vielen. Die Klimakrise abwehren und das Leben der Arbeitenden verbessern.“ Unter der Moderation der Grazer Falter-Journalistin Gerlinde Pölsler diskutieren Eva Six, die am Forschungsinstitut „Ökonomie der Ungleichheit“ der WU Wien zum Thema geforscht hat, Lena Schilling, die bei Fridays for Future aktiv ist, und Lukas Oberndorfer, Leiter der Abteilung Umwelt und Verkehr in der Arbeiterkammer.

Bitte merken Sie vor:

10. Mai 2023, 9 Uhr,

Arbeiterkammer Steiermark

Strauchergasse 32, Kammersaal 8020 Graz

Wir bitten Medienvertreter:innen um Anmeldung an presse @ akwien.at.

Datum: 10.05.2023

Ort: Arbeiterkammer Steiermark, Kammersaal

Strauchergasse 32, 8020 Graz, Österreich

Url: http://www.arbeiterkammer.at

