Faszination Poker: Casinos Austria steht für Pokervielfalt mit höchster Kompetenz

Casinos Austria ist nicht nur der einzig konzessionierte Anbieter von Poker in Österreich, das Unternehmen macht Poker für Einsteiger und Routiniers gleichermaßen zum Erlebnis.

Wien (OTS) - Das umfangreich ausgebaute Pokerangebot und der verantwortungsvolle Umgang in der Spielabwicklung machten das Pokerjahr 2022 zum erfolgreichsten in der Geschichte des Unternehmens. Was die aktuellen Gästezahlen dabei auch verraten: Poker ist längst nicht mehr nur ein Spiel für Routiniers, auch Einsteiger:innen und Hobbyspieler:innen kommen bei Casinos Austria voll auf ihre Kosten und immer mehr Gäste entdecken die Faszination Poker als spannende Freizeitbeschäftigung.

Breites Angebot mit vielen Neuerungen

Zum Pokerangebot von Casinos Austria gehören tägliches Cash Game, bei dem man jederzeit ins Spiel ein- und wieder aussteigen kann, genauso wie die eindrucksvollsten Turniere Europas mit Gästen aus aller Welt. Mit der Pokermania, dem Competition Tuesday und diversen Wochenturnieren gibt es viel Neues, gerade auch für Einsteiger:innen. Immer wieder gibt es die Chance, Tickets für große Turniere zu gewinnen oder für kleines Geld, um ein tolles Preisgeld zu spielen.

Pokermania

Viel Pokerspaß für kleines Geld, hohe Garantie-Gewinnsummen und jede Menge Extras. Bei der Pokermania handelt es sich um eine neue Turnierserie mit drei- bis viertätigen Poker Events. Das neue Pokerformat etablierte sich als beliebter Treffpunkt für Routiniers und Einsteiger:innen. Bei jeder Pokermania gibt es außerdem den Freaky Friday und damit die Chance, viele Pokerfreunde zu treffen. Das Zusammenkommen und die Unterhaltung stehen im Vordergrund – dabei sein ist das, was zählt. Als Neuling gegen 200 andere Pokerspieler:innen antreten, das ist Pokermania.

Competition Tuesday

Den Competition Tuesday gibt es seit 11. April 2023 und man könnte ihn auch unter „klein einsteigen und mit etwas Glück ganz groß aussteigen“ zusammenfassen: An jedem Dienstag wird in Baden, Bregenz, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Velden gepokert. Einsteiger:innen starten auf Wunsch mit einer kurzen Erklärungs-Runde und nehmen mit etwas Glück ein Ticket für die Casinos Austria Poker Tour (CAPT) mit nach Hause – ein Event, der sogar eingefleischte Turnierteilnehmer:innen fasziniert.

Poker Europameisterschaft

Das absolute Poker Highlight des Jahres steht auch heuer wieder im Casino Velden am Programm, wenn bei der 32. Poker Europameisterschaft von 18. bis 30. Juli mehrere tausend Gäste aus aller Welt erwartet werden. Es geht dabei um nicht weniger als sieben Europameistertitel.

Regelwerk

Mit 1. Jänner 2020 änderten sich die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Poker, da mit 31. Dezember 2019 die Übergangsfrist für jene Gewerbetreibende, die Pokerangebote auf Grundlage einer gewerberechtlichen Bewilligung betrieben, endete. Seit 1. Jänner 2020 darf daher laut österreichischem Glücksspielgesetz nur mehr in den konzessionierten Spielbanken von Casinos Austria Poker angeboten werden.

Dazu Thomas Lamatsch, Poker Experte bei Casinos Austria: „Es ist ein umfassendes Regelwerk, an das wir uns als Konzessionär zu halten haben. Korrekte Spielabwicklung, Anti-Geldwäsche-Management, hohe Datenschutz-Compliance, höchste Sicherheitsstandards. Diese Voraussetzungen sind für Casinos Austria als konzessioniertes Glücksspielunternehmen unabdingbar. Die Gäste können sich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass alles korrekt abgewickelt wird.“

Die Casinos überzeugen mit elegantem Flair und Gastfreundschaft, die gemütlichen Poker Lounges stehen für einen aufregenden Abend mit Freunden zur Verfügung. Infos zu allen Poker Events gibt es unter poker.casinos.at und auf den Internetseiten der jeweiligen Casinos unter casinos.at. Die Gäste können sich zu 100% darauf verlassen: Pokern bei Casinos Austria bedeutet Pokervielfalt mit höchster Kompetenz.

