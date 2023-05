Grossmann + Kaswurm Immobilien: Neues Kunstwerk ziert Bauprojekt in der Jörgerstraße

Wien (OTS) - Der Wiener Bauträger und Projektentwickler Grossmann + Kaswurm Immobilien revitalisiert derzeit ein Zinshaus in der Jörgerstraße in Hernals. Im Rahmen seiner Kunstreihe „Kunst am Bau“ stellt das Unternehmen die Feuermauer als übergroße Leinwand der Wiener Illustrations-Künstlerin Nadine Werjant zur Verfügung.

Abstrakte Formen und eindrucksvolle Farben: In der Jörgerstraße im 17. Wiener Gemeindebezirk schmückt ein außergewöhnliches Kunstwerk die Feuermauer eines Zinshauses. Die Wiener Künstlerin Nadine Werjant verwandelte die zuvor karge Wand in ein überdimensionales und farbenreiches Gemälde, das ihr bevorzugtes Motiv zeigt: Frauen.

Möglich gemacht hat dies der Bauträger und Projektentwickler Grossmann + Kaswurm Immobilien. Das Zinshaus in der Jörgerstraße wird derzeit von dem Unternehmen umfassend saniert. Statt die vorhandene Feuermauer für Werbemaßnahmen zu nutzen, hat sich das Unternehmen etwas Nachhaltigeres überlegt.

„ Im Rahmen unserer Kunstreihe stellen wir immer wieder Baustellen- und inzwischen auch Fassadenflächen unterschiedlichen KünstlerInnen zur Verfügung. Unser Ziel ist es, das Stadtbild nachhaltig zu verschönern – und das nicht nur mit stilgerecht sanierten Zinshäusern, sondern auch mit beeindruckenden Kunstwerken “, so Peter Kaswurm, Gründer und Geschäftsführer von Grossmann + Kaswurm Immobilien. In der Vergangenheit zierte bereits ein Bild des Niederösterreichischen Künstlers Philipp Mürling das Baustellengerüst des Projekts. Auch das Gewinnerbild eines Malwettbewerbs an einer Wiener Kreativ-Volksschule war auf Baustellenflächen des Immobilienentwicklers zu sehen.

Das Unternehmen möchte durch die Kunstreihe „Kunst am Bau“ die Werte betonen, für die es steht. Dazu gehören Kreativität, Leidenschaft und auch Authentizität. „ Die Künstlerin Nadine Werjant schafft es, mit grafischen Elementen besondere Geschichten zu erzählen und Bilder in Landschaften zu verwandeln. Wir freuen uns, dass auch dieses Werk in der Umgebung wieder viel Zuspruch erfährt “, ergänzt Kaswurm.

Illustratorin Werjant griff bei dem Kunstprojekt in der Jörgerstraße kubistische Elemente auf und arbeitete mit abstrahierten Bildern. Zuletzt hat die gebürtige Wienerin anlässlich des internationalen Frauentags ihr bisher größtes Werk mit einer Fläche von knapp 400 m² am Wiener Praterstern für die ÖBB gestaltet. Sie ist Mitglied der IllustrationLadies Vienna – ein Kreativ-Netzwerk für professionelle Illustratorinnen mit dem Ziel Frauen zu unterstützen und Sichtbarkeit zu schaffen. Zudem setzt sie sich besonders für das Thema Geschlechteridentität ein, um das Bewusstsein hierfür zu schärfen, den Dialog zu fördern und einen Beitrag zu einer toleranteren Gesellschaft zu leisten.



Über Grossmann + Kaswurm Immobilien

Die Immobiliengruppe Grossmann + Kaswurm kauft, entwickelt und baut Immobilienprojekte. Die Wohnobjekte punkten durch ästhetisches Design und moderne Architektur. Die Geschäftsführung besteht aus Mag. Benedikt Grossmann, Christian Kaswurm und Mag. Peter Kaswurm. Die jahrelange Erfahrung und Expertise der drei Eigentümer in sämtlichen Bereichen der Projektentwicklung fließt in jedes Projekt mit ein. Zudem steht der persönliche Kontakt zu den Kunden und Partnern an erster Stelle.

