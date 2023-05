12. Mai – Parodontologietag 2023

Gesundes Zahnfleisch steht dir gut! Schütze es!

Wien (OTS) - Mundgesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Gesundheit. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Zahnfleischerkrankungen und häufigen chronischen Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gesundes Zahnfleisch erhöht zudem Selbstvertrauen und Attraktivität und gehört zu einem gesunden Lebensstil dazu.

Gesundes Zahnfleisch steht Dir gut! Schütze es! ist der Slogan für den Parodontologietag 2023. Eine weltweite Gesundheitskampagne am 12. Mai, die vor 10 Jahren von der EFP (European Federation of Periodontology) geleitet und von ihren nationalen Mitgliedsgesellschaften in mehr als 30 Ländern auf allen Kontinenten entwickelt wurde. Ziel der Initiative ist es, die Öffentlichkeit über die schädlichen Auswirkungen von Zahnfleischerkrankungen (Gingivitis, Parodontitis, periimplantäre Mukositis und Periimplantitis) auf die orale und allgemeine Gesundheit sowie über die Vorteile - auch ästhetischer Art - eines gesunden Zahnfleischs zu informieren.

"Die diesjährige Kampagne konzentriert sich auf Ästhetik und Wohlbefinden, denn gesundes Zahnfleisch trägt dazu bei, das persönliche Erscheinungsbild, das Selbstwertgefühl und die Ausstrahlung eines jeden Menschen zu verbessern, unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand" , erklärt Spyros Vassilopoulos, Koordinator des Gum Health Day 2023. Zahnfleischerkrankungen sind chronische Entzündungen, die auf der ganzen Welt bei einem großen Teil der Erwachsenen auftreten und mit wichtigen systemischen Gesundheitsproblemen wie Diabetes mellitus, Herzinfarkt, Herzversagen, Schlaganfall, chronischen Nierenerkrankungen, ungünstigen Schwangerschaftsverläufen, rheumatoider Arthritis, Alzheimer, erektiler Dysfunktion, bestimmten Krebsarten und mehr in Verbindung gebracht werden. Zahnfleischerkrankungen oder Parodontalerkrankungen können außerdem zu Zahnverlust und somit auch zu ästhetischen Problemen führen.

" Im Hinblick auf Schönheit, Kosten, Zeitaufwand und Ergebnisse ist es viel sinnvoller, das Zahnfleisch zu schützen, indem man es gesund erhält, als zu versuchen, den Schaden einer Parodontalerkrankung rückgängig zu machen, wenn er bereits eingetreten ist ", betont Spyros Vassilopoulos.

" Viele Menschen verwenden viel Zeit und Energie auf ihr Äußeres - deshalb ist es klug, sein Zahnfleisch zu schützen. Gesundes Zahnfleisch ist nicht nur gut für die Allgemeingesundheit, sondern sieht auch gut aus ", ergänzt Corinna Bruckmann, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Parodontologie, ÖGP (www.oegp.at ).

Nehmen Sie teil am Gum Health Day 2023!

Angehörige der Gesundheitsberufe sind eingeladen, sich am Gum Health Day 2023 zu beteiligen und die Aufklärungsmaterialien, die die EFP auf ihrer Website kostenlos anbietet, unter ihren Patient*innen, Kolleg*innen und Followern in den sozialen Medien zu verbreiten. Mit dem thematischen Instagram-Filter und dem personalisierten Kampagnen Builder für den Gum Health Day kann man seine eigenen Poster und Social-Media-Storys erstellen, indem ein Lieblingsspruch und die bevorzugte Sprache ausgewählt und mit dem eigenen Logo und Bild anpasst wird.

EFP, weltweit Maßstab in der Parodontologie

Die European Federation of Periodontology besteht seit 1991, ist eine gemeinnützige Organisation, und setzt sich für die Förderung der Parodontologie bei Fachleuten der Mundgesundheit und der Öffentlichkeit ein. Leitmotiv ist "Parodontale Gesundheit für ein besseres Leben".

Die EFP ist ein Zusammenschluss von 37 nationalen Parodontalgesellschaften, darunter auch die ÖGP, die mehr als 16.000 Parodontolog*innen, Zahnärzt*innen, Forscher*innen und Angehörige der Mundgesundheitsberufe in Europa und der ganzen Welt vertreten. Sie organisiert Veranstaltungen und Kampagnen, die auf evidenzbasierten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich Parodontologie und Mundgesundheit beruhen, darunter EuroPerio (der weltweit führende Kongress für Parodontologie und Implantologie), Perio Master Clinic und Perio Workshop. Der Gum Health Day, die jährlich am 12. Mai stattfindende Aufklärungskampagne für die Öffentlichkeit, bringt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wichtige Botschaften zur Zahnfleischgesundheit nahe. EFP Workshops befassten sich u.a. mit dem Zusammenhang zwischen Parodontalerkrankungen und Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Karies sowie der Mundgesundheit während der Schwangerschaft.

Die EFP verfolgt keine beruflichen oder kommerziellen Ziele.

