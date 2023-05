OTTO Immobilien präsentiert volldigitalisierten Maklerservice für Mietwohnungen

eugen! bietet größeren Bestandshaltern von Wohnimmobilien vor Einführung des Bestellerprinzips kostengünstige und hocheffiziente Vermietungspakete

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor Einführung des Bestellerprinzips bietet OTTO Immobilien mit eugen! größeren Bestandshaltern von Wohnimmobilien einen smarten, voll digitalisierten Maklerservice zur kostengünstigen Vermietung ihrer Wohnungen. Als reines B2B-Angebot richtet sich eugen! an Bauträger und Projektentwickler, Hauseigentümer, Immobilienverwalter etc., nicht aber an Eigentümer von Einzelwohnungen. Durch eine exklusiv weiterentwickelte CRM-Software wurde für eugen! der gesamte Vermietungsprozess - mit Ausnahme der persönlichen Besichtigungen - voll digitalisiert: Exposé-Versand, Terminbuchung, On Demand-Beratung erfolgen ebenso online wie eine unkomplizierte Bonitätsprüfung und der elektronische Mietvertragsabschluss, berichtet Dr. Eugen Otto am Montag in einer Aussendung.

Nach zweijähriger Entwicklungsdauer kann man nun größeren Auftraggebern individuelle Vermietungspackages zu einem kostengünstigen Preis anbieten, während der Service für Mieter*innen ab 1.Juli 2023 ohnehin provisionsfrei ist, betont Cynthia Billisich, MA, Teamleiterin und Prokuristin der neu gegründeten eugen GmbH. „Mit eugen! verbinden wir die Effizienz digitaler Prozesse und die bekannte Qualität der über 65-jährigen Erfahrung von OTTO Immobilien“, so Billisich.

Durch die Optimierung von Prozessen, Abstimmungen und Wartezeiten kann eugen! schneller vermieten und somit Leerstandszeiten und -kosten minimieren. eugen! publiziert auf den großen Immobilienplattformen, auf Social Media und auf der eigenen Website www.eugen.at. Bei einer Anfrage erhalten Mietinteressent*innen vom integrierten Anfragenmanager ein Exposé mit den wichtigsten Infos sowie die Möglichkeit, für eine Besichtigung einen freien Termin-Slot online auszuwählen. Ein Reminder erinnert kurz davor an den Termin.

Besichtigung mit Locals – Videocall für zusätzliche Beratung

Die Besichtigungen werden weiterhin persönlich und vor Ort mit fix angestellten „Locals“ durchgeführt. Sie kennen sich lokal vor Ort exzellent aus, daher der Name, zeigen das Objekt und beantworten Fragen im Rahmen des Exposés. Für vertiefende Informationen bietet eugen! zusätzlich eine Online-Beratung via Videocall, die über ein eigenes Tool gebucht werden kann.

Interessensabfrage und Bonitätsprüfung vollautomatisch

Direkt nach der Besichtigung wird automatisch nachgefragt, ob es Interesse an der Wohnung gibt. Wenn ja, müssen Basis-Daten des Mieters/der Mieterin eingegeben werden, danach wird man zur Bonitätsprüfung weitergeleitet, die zweifach erfolgen kann: mittels tagesaktuellem Kontocheck (ohne Gehaltsoffenlegung) kann in drei Minuten belegt werden, ob man sich die Miete leisten kann, gleichzeitig wird die angegebene Identität überprüft. Alternativ bietet eugen! auch einen Dokumenten-Upload der Bonitätsunterlagen.

Kein Mietanbot - Elektronische Mietvertragsabwicklung

Nach positiver Beurteilung der Unterlagen erhält man den individuellen Mietvertrag per E-Mail und kann mit Ausweis, ohne zusätzliche Software, direkt, sicher und elektronisch unterzeichnen, was eine sehr schnelle Abwicklung ohne Mietanbot oder zusätzlichem Termin ermöglicht.

Auftraggeber*innen erhalten transparentes Reporting via Dashboard

Die Vorteile für Abgeber*innen sind klar: Mit eugen! können Vermietungen nicht nur kostengünstig, sondern auch voll transparent und sehr rasch erfolgen. „Wir haben ein eigenes, benutzerfreundliches Reporting-Dashboard entwickelt, in dem alle Aktivitäten, Anfragen, Besichtigungstermine etc. jederzeit von Auftraggeber*innen mittels Log-In eingesehen werden können. Eine maximale Transparenz, die es so am Markt noch nie gegeben hat“, betont Billisich. „Unsere Vision ist es, mit unserem smarten Maklerservice die Zukunft des Immobilienmarktes neu zu gestalten. Transparent und effizient, digital und doch persönlich.“

www.eugen.at

